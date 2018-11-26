聖暉今年EPS有望挑戰22元 維持65%以上配息 高殖利率概念浮現

受惠於兩岸半導體與面板持續擴建新廠，無塵室工程供應商聖暉，法人圈估算，該公司今年每股獲利有望挑戰 20 元到 22 元，創下歷史新高；值得注意的是，聖暉過去七年現金股利配發率維持 65% 以上的高水準，今年也將維持此慣例，高殖利率概念提前浮出。聖暉近年來持續擴大於兩岸高科技相關產業的無塵室、機電整合工程及高科技設備等業務的腳步，今年前三季整體營收來自中國、台灣的營收比重分別為 54.32% 及 40.85%，其中，中國地區營收有明顯年增 110.85%，主要是來自於半導體、及光電等產業的客戶營收明顯貢獻。



此外，聖暉也提到，目前已簽約但尚未完工的在建工程案量保持良好的能見度，營運展望樂觀！聖暉 2018 年前三季合併營收達 114.73 億元，稅後歸屬於母公司淨利 9.30 億元，稅後淨利 17.32 元，今年全年營收與獲利可望創下年度歷史新高，明年還會更好。