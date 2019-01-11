六角去年營收年增逾五成創新高 今年加速東南亞市場展店

六角 (2732) 去年 12 月營收 3.8 億元，創下整年單月營收新高，較上月成長 17.23%，年增 58.94%；去年則在「Chatime 日出茶太」展店及杭州瑞里貢獻下，全年營收達 38.6 億元，年增率 54.38%，2018 全年營收表現亮眼，亦創新高表現。六角 2018 年合併營收 38.6 億元，其中以「Chatime 日出茶太」為主體的六角母公司、持股 55% 的澳洲子公司 Infinite Plus Pty. Ltd，以及在中國經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里，營收占比分別為 30%、16% 與 24%，較 2017 年都有雙位數以上的成長表現；持股 74%，以「杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」等餐食品牌為主的王座國際，則占約 25%。



六角表示，去年全球展店成果豐碩，「Chatime 日出茶太」分別在印尼達成 200 店的傲人成績，澳洲接續成為全球唯一在當地破百店的亞洲品牌，揮旗進軍墨西哥、捷克、模里西斯等新興市場，更入駐巴黎羅浮宮，快速達成六大洲 38 個國家地區的國際化佈局。



戰略投資的杭州瑞里持續在中國展店，年前已達成 1,400 多家門店規模，挹注穩定營運活水，子公司王座國際也寫下營運的新篇章，2018 年一共新開了 20 家門店，年營收逼近 10 億元；新代理的日本京都勝牛也創下公司旗下品牌單日、單月營業額最高紀錄。三箭齊發，帶動 2018 年全年營收達 38.6 億元，比 2017 年成長超過五成。



展望 2019 年，六角指出，在擴大經濟規模之際，亦加速進行汰弱，藉由營運調整，有助於優化獲利表現，繼「Chatime 日出茶太」澳洲百店目標達成後，今年全球展店重心在東南亞市場，菲律賓可望喜迎百店里程碑。

