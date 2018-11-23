無線充電市場夯 大聯大積極搶商機 惟Q4淡季影響業績降溫

亞太區 IC 通路龍頭大聯大 (3702) 近年來積極擴產品線，希望藉此增加營收規模，而看好無線充電市場前景，宣布旗下詮鼎集團將推出陞特(Semtech)TSDMTX-19V3-EVM 無線充電解決方案；另外就營運展望方面，第四季受傳統淡季衝擊，大聯大預估，單季營收將降為 1,320 億元至 1,380 億元，季減 8% 到 13%。大聯大提到，陞特無線充電產品組合已改變現今大眾熟悉的連接型態，其基礎架構適用於任何環境，提供符合標準的行動電話和平板電腦無線充電的功能以及各種適用於直接和間接充電應用的無線電力發射器和接收器平台。不論系統是否符合標準皆可適用。



此外，陞特完整的無線充電解決方案可符合不同連接需求，評估模組和 PMA 電力傳輸標準提供了一個完整的系統解決方案。陞特 TSDMTX-19V3EVM 是以陞特 TS80000 無線電源發射控制器、TS61002FET 驅動器、TS30011 DC / DC 轉換器、TS94033 電流檢測放大器、TS80003 無線充電發射控制器和實驗評估平台為基礎。



而大聯大受惠於旺季效應，今年第三季，單季每股淨利 1.02 元，表現穩健。但展望第四季，因有傳統淡季衝擊，預估，單季營收將降為 1,320 億元至 1,380 億元，季減 8% 到 13%。

