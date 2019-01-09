中國車市冷颼颼 2018銷量跌6% 逾二十年來首見

根據《彭博社》報導，2018 年，中國車市冷颼颼，「乘用車市場訊息聯席會」數據顯示，去年中國乘用車銷量年減 6%，為 20 多年來首見，今年也難有起色。

去年中國乘用車銷量減至 2270 萬輛，下滑 6%；顯見貿易戰與中國股市下跌等因素，已對車市造成衝擊。

中國車市明顯走弱。(圖：翻攝自 Bloomberg)

過去數十年來，在中國砸下幾十億美元，盼搶食市場大餅的車商，如今卻看不到車市何時能回溫。

「乘用車市場訊息聯席會」秘書長崔東樹直言，汽車銷量下滑，恐使部分競爭力較弱的廠商退出市場。

中國車市是全球市場的縮影，在價格上漲、柴油車不受歡迎，以及共享經濟崛起等情況下，車市需求正持續減少；加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 數據顯示，全球汽車產業，恐已陷入衰退。

根據高盛預測，2019 年，中國車市銷量，恐再下滑 7%，但到了 2020 年，就會開始復甦，估將成長 3%。

中國汽車工業協會 (CAAM) 預估，2019 年，中國車市銷量將較去年持平，雖然汽油車需求減少，但電動車銷量可望成長，有助避免市場下滑。

經濟學家認為，貿易戰恐打擊中國消費者信心，2019 年中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，將從 2018 年的 6.6%，降至 6.2%。

Jefferies 分析師 Patrick Yuan 指出，經濟成長表現，是影響汽車銷售的關鍵因素，車市的成長，源自消費者對可支配收入的增長預期。