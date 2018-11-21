美股盤中─ Target與科技股拖累 道瓊大跌逾590點 清除2018年漲幅

美國股市週二中場大幅下跌，道瓊一度大跌逾 590 點，今年以來已轉為跌勢。Target 股價下跌，壓低了零售股，科技股亦再度走低。

台北時間 00:35

道瓊工業平均指數下跌 479.39 點或 1.91% 至 24538.05。

Nasdaq 指數下跌 96.17 點或 1.32% 至 6932.30。

S&P 500 指數下跌 41.47 點或 1.55% 至 2649.26。

零售商 Target 公布第三季獲利較預期疲弱，其股價大跌 9.5%。該公司同店銷售亦較預期疲弱。

分析師說，投資人擔憂經濟減緩，他們可能是錯的，但此時，他們在主導市場。

FAANG 股票 -- 包括臉書，亞馬遜，蘋果，Netflix 與 Alphabet-- 進一步下跌，並跌入空頭市場。亞馬遜，蘋果與 Netflix 均下跌至少 1.7%。Alphabet 下跌 0.7%。這些股票自 52 週高點下跌至今，合計市值減少逾 1 兆美元。

週一，FAANG 股票全數自一年高點收低至少 20%，壓低了大盤指數。S&P 500 與 Nasdaq 分別下跌 1.7% 與 3%。道瓊下跌 1.6%。

分析師說，短期而言，科技股意外疲弱可能嚴重衝擊全球經濟，FAANG 股票進一步下跌，亦將拖累股市大盤。

因擔憂 iPhone 銷售減緩，蘋果股價下跌，帶動 FAANG 股票走低。高盛於週二調降蘋果股價目標，並指出 iPhone XR 的獨特功能，接受度並不佳。