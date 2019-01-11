世界黃金協會：2019年黃金將成為寶貴的戰略性資產

週四 (10 日) 世界黃金協會 (WGC) 2019 年展望報告中指出，受到市場風險與經濟成長間的相互作用，今年黃金需求將提高。

世界黃金協會最新報告中指出，隨著金融市場不穩定、貨幣政策和美元、結構性經濟改革等三大背景下，黃金成為寶貴的避險資產，在投資組合中扮演越來越重要的地位。

2018 年黃金回報表現優於其他資產。(翻攝自：WGC)

該報告提到，2018 年黃金表現超過大部分資產。由於黃金在短期受到風險認知、美元走勢以及結構性經濟改革影響的嚴重影響，該機構認為這些不確定因素可能讓黃金吸引力持續。

從長期來看，黃金將在新興市場發揮最後資產的作用，並且技術應用不斷擴大使用。。

展望 2019 年，世界黃金協會認為，散戶投資者的多元化投資、經濟成長趨緩，以及各國央行增持等三大因素將推動 2019 年金價上漲。

央媽掃貨 黃金再為王

根據數據顯示，各國央行在 2018 年以近 3 年最快的速度購買黃金，去年總共增持了 341.3 噸黃金。

分析各國央行買入五大因素：配置平衡、避險保值、多元儲備、經濟保障，以及物質保障。這些因素能使其外匯儲備多元化並抵消法定貨幣風險，特別是因為新興市場的央行往往持有高額的美債。

WGC 市場策略師 John Reade 提到，黃金市場存在潛力，由於 2019 年經濟和地緣政治的不確定性可能造成金融市場動盪，投資者可供選擇的避險資產將減少。

該報告中更點出黃金四大屬性，成為一般投資者追捧的寶貴戰略性資產。首先，黃金為主流資產之一；再者，黃金是能帶來強勁回報的資產；第三，經濟擴張和衰退時期，與主要資產類別相關性較低，第四，黃金能成為有效分散風險投資工具。