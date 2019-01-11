貴金屬盤後─測試1300美元關卡失敗 黃金收低4.60美元

黃金期貨週四收低，盤中未能克服每盎司 1300 美元心理關卡，價格回檔。但黃金本週仍溫和上漲，美元疲弱帶來支撑。

2 月黃金下跌 4.60 美元，或 0.4%，收於每盎司 1287.40 美元，盤中高點為 1298 美元。本週以來，黃金上漲 0.1%，1 月以來則上漲 0.5%。

3 月白銀下跌 9.2 美分，或 0.6%，至每盎司 15.643 美元。

分析師說，美元走勢持續為影響黃金的最大因素之一。本月，美元走勢疲弱，Fed 緊縮貨幣政策不如原先預期積極，為美元利空。

週四，Fed 主席鮑爾再度強調，央行有彈性且有耐心，若經濟展望惡化，也可以改變政策。他並說，2019 年升息二次的預期，條件是經濟展望非常強勁。

黃金價格未能上漲至 1300 美元，美元削減跌幅，使得黃金受到壓力。投資人風險胃口改善，減緩了黃金的漲勢，但只要美元持續疲弱，預期黃金仍將上漲。

美元指數今日上漲 0.4%，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

其他金屬交易方面，3 月銅下跌 0.7% 至每磅 2.638 美元。4 月白金上漲 0.1% 至每盎司 826.10 美元。

3 月鈀金上漲 3.80 美元，或 0.3%，至每盎司 1273.20 美元，連續第五個交易日創新收盤高點。