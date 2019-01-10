去年稅收2.36兆超徵近700億元 營所稅貢獻5654億元居冠

財政部今 (10) 日公布去年賦稅收入概況，12 月實徵淨額 1,073 億元，較去年同期減少 193 億元、年減 15.2%；全年實徵淨額共 2.36 兆元，年增 5.1%，較去年預算數多出 698 億元。

觀察主要稅目變化，財政部統計處副處長陳玉豐表示，2017 年經濟成長率 3.08%，帶動與景氣相關稅收，包括營所稅、綜所稅、營業稅與證交稅去年全年實徵淨額同步增加。

根據財政部統計，去年營所稅實徵淨額 5,654 億元、年增 621 億元，綜所稅實徵淨額 5,051 億元、年增 220 億元，營業稅實徵淨額 4,050 億元、年增 201 億元，證交稅實徵淨額 1,011 億元、年增 111 億元。

陳玉豐表示，2017 年企業獲利成長使得結算申報與暫繳稅款增加，帶動營所稅年增 12.3%，營業稅在消費活動增溫、進口機械設備與油品關稅增加與出口退稅增加交互影響，去年稅收也有 5.2% 的增加。

值得注意的是，綜所稅去年實徵淨額 5,051 億元，年增 220 億元，但有高達 9 成是來自外資股東貢獻，財政部官員說，外資股東獲配股利、盈餘扣繳率從 20% 提高至 21%，使得去年綜所稅增加的 220 億元中有 203 億元是來自外資股東貢獻。

在證交稅部分，陳玉豐表示，去年上市櫃股票平均日成交值為 1,529 億元，是 2010 年以來日平均成交值新高紀錄，因而帶動證交稅收增加，去年證交稅實徵淨額 1,011 億元，為近 8 年新高，年增 111 億元、12.3%。

另外，去年 12 月股市震盪導致日平均成交值僅 1,172 億元，證交稅單月實徵淨額僅 73 億元，是 2017 年 8 月以來次低紀錄，不過全年證交稅仍有所成長，更是近 4 年來首次達到預算目標數的一年。