【華冠投顧】多頭急行軍後如期開始休息 如何續賺耐力十足的紅包股?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤委賣張數再創波段新高且台股尾盤期貨表現相對較弱、大盤遭遇季線壓力且威廉指標幾乎觸頂、美股反彈來到頸線... 等情況研判，短線轉作整理的機率較高」。今日大盤如預期量縮回檔 - 17 點，OTC 指數 + 0.28%。

近日大盤委賣張數已累積至高檔水位，過去遇到賣壓較重的情形，盤勢必須發展為滾量結構才有辦法一路墊高，一旦成交量掉到五日均量之下（目前約為千億左右規模），就很容易轉為整理走勢以便沉澱籌碼，等到賣壓隨著回檔或整理過程又慢慢降回低檔，再重新啟動攻堅行情，今日的盤勢便屬典型的回檔消化賣壓走法。

觀察今日大盤委賣張數確實開始下降，不過整體水位仍舊處在偏高的位置，加上現貨拉尾但期貨不跟，暗示整理過程還需要一些時間，但由於多頭本週已走出「破底翻」走勢拿回盤勢掌控權，操作上可趁短線拉回擇機佈局轉強股。

＜多方口袋名單＞

1/2 開紅盤當天台股重挫，昇楷於 Line@中與大家分享幾檔相對有守甚至逆勢墊高的「多方口袋名單」，至今像是《3630 新鉅科》、《6290 良維》、《4906 正文》、《2027 大成鋼》... 等，都已經拉出不小漲幅，比較沒有表現到的《3019 亞光》也於今日出量創波段新高。

目前這些個股因為正乖離較大，再去追高比較不適合，反而可趁大盤休息時，開始尋找量極縮整理至末段，有機會冒出頭的轉強股，歡迎加入昇楷投資園地，即時掌握相關個股發動先機。

＜強弱勢股＞

今天強勢股輪動到二線光學族群，《3441 聯一光》、《3019 亞光》、《6209 今國光》... 同步大漲，此外矽晶圓族群龍頭《6488 環球晶》攻至月線與季線，《5483 中美晶》、《6182 合晶》... 逆勢抗跌，離岸風電族群《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等則出現跌深反彈。

近期的多方主流 5G 概念股沿續輪流修正走勢，基地台 PCB《5349 先豐》、《2368 金像電》...；資料中心 data center 交換器《2345 智邦》、《3380 明泰》...；散熱模組《6230 超眾》、《3324 雙鴻》... 等漲多回檔。昨日大漲的被動元件族群，今日僅龍頭《2327 國巨》在公佈營收後小漲，其餘《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》及二線股普遍回跌，續航力道仍稍嫌不足。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。