日本2020年就業市場 預期連續9年成長

日本人力資源服務龍頭「Recruit」(6098-JP) 在週三 (19 日) 發表了 2020 年社會新鮮人就業市場調查。和 2019 年相較，有 13.8% 的企業將增加錄取大學 / 研究所畢業生，減少錄取則為 5.9%，是自 2012 年以來，連續 9 年「增加錄取」的比例高於「減少錄取」。

Recruit 於 2018 年 10 月至 11 月間對全日本 7179 家公司進行調查，共取得 4691 家公司的回覆。從企業錄取大學 / 研究所畢業生的調查資料來看，回答「增加錄取」的以零售業最多 (21.1%)，其次為餐飲 / 飯店業 (17.7%)，與資訊通信業 (16.4%) 等，這幾個人手不足較為嚴重的產業。

參加求職活動的日本大學生 (圖片來源：AFP)

從產業別來看，所有的產業都是「增加錄取」多於「減少錄取」。尤其是流通業 (差距 9.9%)，與服務 / 資訊業 (差距 8.7%) 等，幾個人手不足情形較為嚴重的產業，差距最為明顯。

由於近年日本就業市場呈現賣方市場，企業們也都傾向提高薪資來吸引人才上門。有 49.9% 的企業決定或預定提高薪資，較上次調查增加 7.4%。且不論產業與規模，都得到相同的結論。

另外，日本企業們對於外國人留學生的錄取也趨於積極。有 24.3% 的企業表示「正著手進行中」或「今後預定會進行」。以產業類別來看，以機械器具製造業 (40.3%)、餐飲 / 飯店業 (37.7%) 最多。

而高中畢業生的錄取人數也有增加的傾向，回答「增加錄取」的企業來到 10.7% 大幅超越「減少錄取」的 2.9%，也寫下紀錄新高。

Recruit 的古屋研究員表示，「由於大學畢業生的人數不足以滿足人力市場的需求，企業們紛紛擴大求才範圍將目光對準高中生及外國留學生」。