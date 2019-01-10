三大上市航運業者攜手搶離岸風電市場 不排除成立合資公司

為響應政府離岸風電計畫，台船 (2208-TW) 集結國內海運和造船公股企業今 (10) 日舉行「四方合作意向書簽署儀式」，與陽明 (2609-TW)、台航 (2617-TW) 和台灣港務港勤公司簽訂合作意向書，台船董事長鄭文隆更透露，明年離岸風電將相當普遍，未來四家業者會評估是否需要投資，不排除成立合資公司。

台船說明，四家業者業務合作初期先以風電零組件拖 (駁) 船運輸業務和船舶運維保養為主，中後期再發展相關維修、救援和人員專業訓練等，藉此合作專案，將可帶動國內海事工程產業參與離岸風電建設，達成技術生根、產業升級。

鄭文隆進一步指出，簽訂合作意向書後，先成立工作小組，一方面尋求國外廠商協助，一方面以母雞帶小雞的方式將國內中小廠商整合，未來「邊走邊看，如果走得很順，四家業者不排除成立合資公司」，目前已與幾乎所有的開發商接洽中。

鄭文隆說，台灣港灣工程施工已發展逾 40 年，於 2015 年運用國際先進工法與施工船機，完成台灣首座「離岸海氣象觀測塔」海上運輸和安裝工程，2016 年國內海工團隊也協助上緯順利完成「海洋離岸一期示範風場」，此兩座離岸風機安裝工程可視為台灣離岸風電開發主要的里程碑，未來，台灣本土海事工程施工船隊將進入實質推進階段。

台灣港務港勤公司董事長張國明表示，除擁有拖船和眾多專業船員外，在全台各大商港另有各式船舶資源如拖船、測量船、起重船以及修船設施設備等優勢，並於今年起將 2 艘專業風電運維船和 2 艘 6400 馬力拖船投入市場營運。

陽明董事長謝志堅表示，陽明具有船舶維運、船員管理等為基礎，希望為國內離岸風電產業盡一份心力。

台航董事長劉文慶也指出，具有沿海港口拖駁船豐富操作經驗，有助於爭取風電業務初期所需的零組件和作業人員運輸作業。