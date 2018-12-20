武田藥品ADR 24日在紐約證券交易所上市

武田藥品 (4502-JP) 在週三 (19 日) 表示，該公司的美國存託憑證 (ADR) 將於 12 月 24 日在紐約證券交易所掛牌上市 (代號：TKPHF)。武田將於 2019 年 1 月，以約 7 兆日圓併購英國愛爾蘭製藥大廠 Shire。外界認為，武田在美國掛牌上市，除了為打響公司知名度，也可提供 Shire 原本的股東在持有武田股票之外的新選擇。武田藥品也將成為唯一在美日兩地上市的製藥廠。

武田藥品以約 460 億英鎊 (約 7 兆日圓) 併購愛爾蘭製藥大廠 Shire，以 1 股約 30 美元的現金價格，還有發行新股的方式來進行。為了不讓原本的 Shire 股東拋售手中的武田藥品股票，讓原股東可選擇相當於美元計價股票的 ADR 方式來取得新股，公司決定在紐約證券交易所掛牌上市。

武田藥品的 CFO Costa Saroukos 表示，「和目前比較起來，有更長的交易時間也可接觸更廣的資本市場。為股東們提供更永續的長期未來成長與表現」。

在 2019 年 1 月，武田藥品投入約 7 兆日圓後，這宗日本史上金額最高的海外企業併購案也將正式成立。未來武田藥品的年銷售額將突破 3 兆日圓，也將躋身全球前 10 大藥廠行列。

武田藥品也希望透過這次的併購案，來強化用於癌症、胃及腦部的藥物產品。

Shire 是一家在英國成立的藥廠，目前公司總部位在愛爾蘭都柏林，在英國貝辛斯托克 (Basingstoke) 仍擁有一個很大的據點。在全球 65 個國家，擁有 2.4 萬名員工。

武田藥品 (4502-JP) 今 (20) 日在東京股市上半場表現，上漲 8.08% 股價 3,878 日圓。