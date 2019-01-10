紐約匯市—靜待Fed會議紀錄 美元摔至3個月低點

週三 (9 日) 交易，美元兌競爭貨幣走跌，係因投資者靜待上個月召開的 Fed 會議紀錄和中美貿易談判結果聲明。

其他地區，由於石油價格低迷，加拿大央行調降加拿大經濟預期的評級。另一方面，英國梅伊政府遭受國會表決痛擊。

ICE 美元指數下降 0.6% 至 95.303，根據 FactSet，這已觸及去年 10 月中旬以降的最低水位。

歐元兌美元匯率上升至自 10 月以來最高水準，歐元自週二晚間的 1.1442 美元水準上漲至 1.1531 美元。

英鎊也一樣上漲，自 1.2716 美元上升至 1.2774 美元。

中美貿易談判正面落幕，全球股指反彈走高。

週二晚上川普發表演說，提到邊境的人道主義危機，但沒有宣布緊急狀態以籌措建築邊境大牆的資金，由於眼下沒有解決方案，美政府部分關閉的現況將持續下去。

Fed 成員的升息看法

聖路易 Fed 總裁 James Bullard 週二受訪時表示，雖然他對美國經濟仍保持樂觀，但如果 Fed 進一步升息，美國恐怕面臨經濟衰退。

芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 卻認為，「最終」還要看到多達 3 次的升息。

亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 認為，Fed 不應該將利率調升至超過中性水準。

加拿大央行

加拿大央行維持基準利率穩定在 1.75%，並調降今年 GDP 成長預期至 1.7%，部分係因油價下滑，但儘管如此，加元仍走強。最近時交易，1 美元兌 1.3215 加元，較週二晚間的 1.3274 加元水準下降。

英國脫歐進展

英國政府週三遭受國會表決 2 次重擊，首先 303 名英國立法者支持一項修正案，限制政府修改稅法的能力，避免政府迫使國家進入無協議脫歐。

接著，國會表決偏好所謂的「Grieve 修正案」，內容即是倘若下週二脫歐協議遭國會否決，梅伊政府還有 3 天時間提出替代方案，否則脫歐控制權將交給議會。