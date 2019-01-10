聯準會鴿派訊息 人民幣應聲大漲

1 月 10 日，人民幣兌美元中間價大幅調升 366 個基準點，達 6.8160，創下 2018 年 9 月以來新高。

同時，在岸與離岸人民幣雙雙站上 6.80 大關，刷新去年 8 月以來新高。截至發稿時，在岸人民幣匯率為 6.7993 元，最近三個交易日已累積升值超過 400 個基準點。

美元重貶，人民幣走升主要受到聯準會態度轉為鴿派所致。根據聯準會最新會議紀錄內容顯示，多位與會重要官員認為美國通膨壓力減輕，聯準會未來將審慎評估全球經濟成長減緩，及金融市場波動是否會削弱原本強勁的美國經濟前景，之後才會做出進一步升息決策。

會議紀錄內容，與聯準會主席鮑爾的觀點一致。他上周曾表示，聯準會不會忽視經濟成長減緩的訊號，並保證在政策決策方面將保持耐心和靈活性。

根據 CME 的數據顯示，聯準會今年 1 月維持利率在 2.25%-2.5% 區間的機率為 99.5%，升息與降息的機會分別只有 0.5% 和 0%；而在今年 3 月維持利率不變的機率為 94.3%，升息和降息的機率分別為 5.7% 和 0%。



聯準會釋出鴿派風向，加上自從 2018 年 11 月以來，10 年期美國公債殖利率下跌，且跌幅超過同期間中國公債，導致中美公債利差擴大，兩大因素為近期美元走貶，人民幣匯率明顯反彈的因素。

市場認為若後續投資人對於人民幣的看法繼續改善，人民幣匯率短線持續走升的機率高。



展望 2019 年，美元有很高的機率維持弱勢，主要因為歐、日貨幣政策開始走向緊縮，在利差縮小的影響下，各主要貨幣兌美元都有機會展開升值。特別是美元指數中歐元權值最高，一旦歐元開始走升，也將帶動人民幣升值的趨勢。



美元一旦貶值趨勢顯現出來，新興市場有機會從中獲益，因此後續各新興市場的股市走向值得投資人關注。