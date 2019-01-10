台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月10日

世銀呼籲各國改變支出、投資和舉債模式，以因應經濟下行風險。國發會副主委鄭貞茂說，將以各部會政策工具擴大內需因應。據悉，包括電動機車購買補助、擴大減免一及二期大貨車汰舊換新貨物稅等。國發會去年 11 月啟動跨部會資料收集，今天會在行政院公布「因應 2019 年總體經濟變動政策規劃」的擴大內需方案。

經濟部能源局長林全能昨天表示，新的能源配比方案預定春節前出爐，新配比的達標時程可能從二○二五年延後五年至二○三○年，並重新調整我國電力供給、需求面，做更嚴謹全盤的規畫。

歐盟為反擊美國二三二鋼鋁關稅，將自下月二日起，對部分進口鋼品加徵二十五％關稅，為期三年。貿易局表示，日前已召集國內鋼鐵業者討論因應措施，目前歐盟給予台灣五十三萬噸「國家配額」，但仍有約三十五萬噸鋼品未納入，將協助業者爭取到期日前仍在運輸貨品可排除課稅等。

經濟日報

核電廠延役 全面性盤點

政院今公布拚內需方案

吳敦義談一中各表 藍諸侯不同調

工商時報

中美貿易談判重大突破

台股強勢站上月線 今攻季線

黑暗將至 世銀看壞全球經濟成長

聯合報

新能源配比 擬延 5 年到 2030 年達標

歐盟鋼品防衛 衝擊我出口

夜班強制健檢 六行業試辦

蘋果日報

2030 全球經濟體大洗牌 老美被這兩國超車

iPhone 賣不好 照樣加薪 2 成 加計股票 庫克爽領 42 億

世銀警告：全球經濟風暴將至

中國時報

能源總體檢到 2030 年用電供需 決定核能用否

陸美貿易戰持續 承攬巨擘從貨流發現大趨勢

定額績效各半！華航年終平均 2.2 個月

自由時報

查中國鋼品雙反受阻 財部請業者「爆料」

歐盟鋼鐵稅豁免 我仍有 35 萬噸未納入

目標 3GW 屋頂型太陽光電 可望提早六年達標