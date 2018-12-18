投審會通過KKR併榮化 明年1/30下市 惟有附帶條件

榮化 (1704-TW) 今年 7 月宣布由全球第三大私募基金 KKR 收購，股票將在台下市，由 KKR 旗下 100% 持股台灣子公司楷榮投資公司，進行股份轉換案，今 (18) 日獲經濟部投審會通過，且投審會通過附帶條件中，要求榮化及其控股公司，不得赴中、港上市，此將成為近十年台灣最大私募基金併購案，榮化預計明年 1 月 30 日正式下市。

KKR 將與榮化大股東李謀偉與其家族以現金向榮化股東取得榮化 100% 股份，收購金額約 453.69 億元 (以每股約 53.1 元計算)，約為 15.12 億美元，資金來源初步規劃包括 8.7 億美元銀行融資、KKR 與李氏家族自有資金共 6.5 億美元。

KKR 將釋出子公司 Carlton 上層控股公司 45% 股權，邀李謀偉與其家族入股，Carlton 上層控股公司預計發行 2 億股，KKR 與李氏家族將同樣以每股新台幣 100 元的價格，認購 Carlton 上層控股公司股份，李氏家族將注入約 2.9 億美元股本，並與 KKR 依持股比例，共同負擔 8.7 億美元的融資及相關費用。

在今年 9 月的股臨會上，榮化股東以逾 8 成的贊成股權，通過與國際投資機構 KKR 旗下 Carlton 公司在台設立的楷榮投資公司，進行股份轉換案，而今日再經投審會通過，為榮化下市再跨出一大步。

不過，榮化董事長洪再興當時在股臨會上表示，KKR 收購後的目標，是在 5 年左右優先在台重新上市，並不考慮到中國 A 股掛牌，因此，投審會此次通過此案時，也提出附帶決議，要求榮化及其控股公司，未來不得赴中國、香港上市，而兩者均同意，並出具承諾書。

此外，由於榮化大部分產能均在台灣，投審會也通過附帶決議，要求保障員工權益，待股份轉換完成後，2 年內留任的員工福利與工作條件等，不可比交易前差。