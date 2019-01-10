〈CES大展〉費半升2.5% 美光獲調升評級漲逾5% 晶片股一片喜氣

美光 (MU-US) 獲調升評級、分析師評估其他晶片公司在 CES 大會上的表現，週三晶片股走漲。

費半指數 (SOX-US) 週三大升 2.52%，超越廣泛指數漲幅，如道指上升 0.39%、S&P 指數上升 0.41% 和 Nasdaq 上升 0.87%。

美光領漲費半指數，在此前美光獲 Bernstein 分析師 Mark Newman 調升評級至「優於大盤」，雖然該公司面臨記憶晶片市場供應過剩的問題，但分析師認為該公司具有更有利的風險回報組合。

美光週三大漲 5.04% 至 35.44 美元。

美光股價自 52 週高點 64.66 美元下跌了 44% 左右，過去 12 個月跌幅近 16%，但今年迄今已上漲 14%。與費半指數相比，該指數自 52 週高點下跌 19%，過去 12 個月跌幅 9.9%，但今年迄今漲幅 3.1%。

根據 FactSet，34 位追蹤美光的分析師中，21 位給予買進或加碼評級，12 位給予持有 (觀望) 評級，只有 1 位建議出售。

其他晶片股

思佳 (Skyworks Solutions Inc) (SWKS-US) 雖因下修財測，遭分析師砍目標價，但週三仍上漲 3.83% 至 67.60 美元。

思佳週二預期第一財季調整後 EPS 介於 1.81 美元至 1.84 美元、營收約 9.7 億美元，較先前估計的 EPS 1.91 美元和營收範圍 10 億至 10.2 億美元區間下降。分析師估計為 EPS 1.85 美元、營收 9.839 億美元。

Canaccord 分析師 T. Michael Walkley 將思佳目標價自 96 美元調降至 84 美元，主張蘋果和三星智慧手機需求下降。其他 9 位分析師也一樣調降該公司的股票目標價，根據 FactSet，思佳均價為 83.88 美元。

根據 FactSet，29 位追蹤 Skyworks 的分析師中，14 位給予買進或加碼評級，14 位給予持有 (觀望) 評級，只有 1 位建議出售。

蘋果上週下修購物季預期之後，Skyworks 股價大跌 10%，但此後已經復甦至蘋果發布警告前的水準。

Nvidia (NVDA-US) 週一在 CES 大會上推出低價途靈架構的 RTX 2060 繪圖卡，帶動週三股價上漲近 2%。Benchmark 分析師 Gary Mobley 喊買 Nvidia，認為該公司今年 CES 最大重點就是今年第二季結束之前要清除 6 億美元、基於 Pascal 架構的晶片庫存。

Mobley 認為， RTX 2k GPU 應該可以明顯刺激升級潮。



Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 認為 Nvidia 優於大盤，因該公司有業界罕見的長期成長和利潤擴長能力，但需要撐過短期困難。

「我們對 Pascal 庫存修正的幅度和持續時間感到意外，但我們認為這是短暫的，我們看到了宏觀經濟的不確定性、半導體業持續修正，以及庫存通路持續抑制近期股價。」

費半指數中唯一走跌的晶片股 AMD (AMD-US)，AMD 推出 Radeon VII 遊戲 GPU，但週三股價下跌 2.7%。

其他週三大漲的晶片股包括：應用材料 (AMAT-US)、博通 (AVGO-US) 、Lam Research (LRCX-US)、Teradyne （TER-US) 等。