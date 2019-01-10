美股盤後 – 美中談判順利落幕+Fed會議紀要 四大指數同步走高

週三 (9 日) 受到美中貿易談判順利，聯準會 (Fed) 公布 12 月會議紀要重申對升息抱持耐心與彈性的消息激勵，美股再度走高。



週三 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 91.67 點，或 0.39 %，收 23879.12 點。

S&P 500 指數上漲 10.55 點，或 0.41 %，收 2584.96 點。

那斯達克指數上漲 60.08 點，或 0.87 %，收 6957.08 點。

費城半導體指數上漲 29.29 點，或 2.52 %，收 1189.84 點。

道瓊指數上漲約 89 點，連續 4 個交易日收漲。S&P 500 指數上漲 0.41%，因科技和能源板塊跑贏大市。蘋果領漲，那斯達克指數攀升 0.87%。受沙烏地阿拉伯減產影響，美國原油價格飆升，帶動能源股上漲。晶片股一甩昨日拋售潮，激勵費半指數週三大漲 2.52 %

尖牙股 FAANG 漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.70 %；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.17%；臉書 (FB-US) 上揚 1.19 %；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.34%。

週三 (9 日) 晚間，陸媒《每日經濟新聞》傳出最新蘋果 (AAPL-US) iPhone 在華降價消息，刺激中國中低端消費者的買氣以提振中國銷售。

儘管近期晶片股拋售潮與蘋果供應商 Skyworks 週三下修第一季財測等影響，晶片股仍在貿易樂觀情緒的激勵中上揚。

Nvidia 週三大漲約 2%。(圖：AFP)

Skyworks (SWKS-US) 上漲 3.83%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.97%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.97%；美光 (MU-US) 上漲 5.04%；INTEL (INTC-US) 上漲 0.57%

銀行股方面。摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.17%、高盛 (GS-US) 上漲 0.63%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.98%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.92 %；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光投控 (ASX-US) 上漲 4.27%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.14%。

美中貿易樂觀情緒，亦帶動貿易敏感股開拓重工 (CAT-US) 和波音 (BA-US) 分別上漲 0.39% 與 0.97%，支持了工業類股大盤走勢。

華爾街分析

美中貿易談判週三落幕，美國貿易代表署 (USTR) 在一份聲明中詳細列出最新會談具體成果，激勵美股開高走高，爾後，隨著聯準會 12 月會議紀要公布，美股延續漲幅。

12 月會議紀要中提到，眾多官員對未來升息抱持耐心，對政策緊縮持謹慎態度，表明央行關注近期市場波動和經濟前景的風險。

紐約梅隆銀行策略師 Alicia Levin 指出：「我很高興看到會議紀要中看到官員對升息呈現謹慎情緒，因為這意味著市場沒有對聯準會造成衝擊。謹慎是有道理的，聯準會將不僅依賴於數據，而且他們應該意識到還有其他結果。」

匹茲堡投資公司 Fort Pitt Capital Group 高級投資組合經理 Kim Forrest 認為：「經濟疲軟或某些指標疲弱，將使聯準會不必繼續升息，這推動股市走高。」

受到科技和其他貿易敏感股的推動支撐，美股四大指數週三收漲，其中費城指數大漲 2.52 %。芝加哥 Cresset Wealth Advisors 首席投資官 Jack Ablin 表示：「如果想衡量投資者如何看待貿易談判，只需看科技股，尤其是半導體類股。」