中國信託銀行深圳分行獲營業執照 連結粵港深發展商機

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (9) 日宣布，中國信託銀行深圳分行取得營業執照，這是繼 2012 年中國信託銀行上海分行開業後，第四間在中國大陸設立的分行，預計將於今 (2019) 年 1 月 23 日開業，期盼連結既有的香港及廣州分行業務基礎，進一步深耕經營華南地區的企業。

中國大陸被中國信託視為最主要發展的海外市場之一，近年來持續提升兩岸三地的事業版圖及獲利能力，發揮海外據點的優勢，打造優質跨境金融平臺。

2017 年 3 月，中國大陸國務院總理李克強提出粵港澳大灣區規畫概念，以香港為全球離岸人民幣業務樞紐地位，與大灣區城市串聯，建構區域性的交通運輸及物流樞紐，加強大灣區城市間的經貿關係。因此，中國信託銀行選擇設立深圳分行，就是看準匯集粵港深金融產業的戰略優勢。

中國信託表示，2018 年為中國大陸改革開放 40 週年，深圳市是改革開放後第一個批准設立的經濟特區，始終位居改革開放最前端的深圳市，已從一個小漁村蛻變成主要經濟城市，其經濟增長創造世界罕見的「深圳速度」，成就創新的城市特色。如今深圳市 GDP 在中國大陸城市排名第三，擁有全球第三大集裝箱港，亞洲最大陸路口岸，是中國大陸五大航空港之一，儼然成為一座具有影響力的國際性都市，更是中國大陸的經濟、科技創新、區域金融、商貿物流中心，平安、騰訊、萬科、恒大、華為等多家世界 500 強企業皆聚集於此。未來深圳分行將結合中國信託銀行廣州及香港分行所奠定的優質客戶基礎，掌握大灣區發展商機，進一步深耕拓展中國大陸業務

中信金在中國大陸除了銀行的積極布局外，壽險方面已有子公司台灣人壽保險公司旗下位於廈門的君龍人壽，以及總公司設於上海，營運據點涵蓋上海、蘇州、東莞、成都、武漢、南京及重慶的仲信國際融資租賃公司。此外，中國信託銀行與廈門金圓金控、國美控股於廈門合資成立的金美信消費金融公司也在去年 10 月開業，持續針對不同目標市場客群提供最佳的金融服務。

