盤前財經大事搶先讀2019年1月10日

今日操盤前瞻

台灣財政部發布 12 月稅收

美國上周首度申請失業救濟金人數

人民銀行公布 12 月貨幣總計數及人民幣貸款

法人說明會：大立光

除權息：旭然

〈台苯經營權之爭〉董座吳怡青召開臨時董事會 提案將總經理移送法辦

台苯 (1310-TW) 經營權之爭持續延燒，公司今 (9) 日召開臨時董事會，主因為董事長吳怡青認為，總經理吳清典擅自決定股東臨時會紀念品，未向其報告，提案以違反證交法與刑事背信等，將吳清典移送法辦，但 2 位獨立董事對該人事懲處提案召開程序出具反對意見，並表示此次董事會無任何獨董出席，違反議事規則。閱讀全文...

蘋果下調 iPhone「新機」中國售價！XR 降幅最大

週三 (8 日) 晚間，陸媒《每日經濟新聞》傳出最新蘋果 (AAPL-US) iPhone 在華降價的最新消息，消息指出，深圳「華強北」手機經銷商收到了來自蘋果的降價訊息，iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS 和 iPhone XS Max 等產品均開始降價。閱讀全文...

國巨去年營收創高 被動元件需求尚未好轉 營運仍有壓

國巨 (2327-TW) 今 (9) 日公佈去年 12 月營收 45.34 億元，月減 15.7%、年增 35.4%，去年第 4 季營收 162.28 億元，季減 47.1%、年增 68.2%，去年全年營收 771.65 億元，年增 139.2%，創下歷史新高，不過展望今年，法人指出目前尚未看到被動元件需求好轉的訊號，MLCC 報價依舊有壓，不過今年起，國巨併購的美國普斯電子 (Pulse) 將納入公司財報，可望挹注營收獲利表現。閱讀全文...

成交量回溫 三大法人大買 171 億元 創逾 18 個月來買超最大量

亞股今 (9) 日全面走高，台股在電金族群強漲領軍下，開高走高，指數成功收復月線，終場大漲 174.71 點、以 9738.31 點作收，成交量也明顯回溫、達 1258.9 億元，創近 1 個月以來最大量。三大法人部分，自營商買超 43.67 億元，投信買超 6.82 億元，外資及陸資買超 121.10 億元，共買超 171.59 億元，創 2017 年 6 月以來買超最大量。值得一提的是，避險類 ETF 富邦 VIX 已遭到外資連 6 賣，賣超張數逾 8 萬張。閱讀全文...

併購案撐腰 安聯：元月生技指數 7 分 產業處於「晴天區」

安聯投信今 (9) 日公布最新生技觀測指標，元月生技觀測指標與上月相同，維持 7 分，生技產業處於「晴天區」，建議投資人可持續定期定額或分批加碼。閱讀全文...