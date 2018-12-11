中信金1-11月EPS 1.85元 旗下台壽保11月轉盈 中信銀獲利下滑

中信金 (2891) 自結 11 月合併稅後盈餘 24.27 億元，月增 5.94%，年增 3.9%；累計前 11 月合併稅後盈餘 359.62 億元，年減 0.77%，每股盈餘 1.85 元。中信金表示，業務持續穩健動能，且投資市場回穩，惟今年有未分配盈餘，導致累計稅後盈餘略為滑落。主要核心業務台灣人壽，11 月獲利由虧轉盈，單月稅後盈餘 2.82 億元，月增 8.09 億元，累計前 11 月稅後盈餘 97.6 億元，年減 4.86%。



另一核心業務中國信託銀行，則受小月計息天數減少，且所得稅費用增加影響，11 月稅後盈餘 20.88 億元，月減 8.48 億元，累計前 11 月稅後盈餘 278.44 億元，較去年同期減少 2.98%。