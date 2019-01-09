【華冠投顧】國巨，初步反壓有效！後續，先壓再上。

葉良超 分析師

受到美、中貿易談判結果，市場偏向樂觀之預期；加上，中國外交部表示，中美雙方均希望合作，站在平等的立場上，解決貿易爭議。而美國總統川普也不斷釋放美、中貿易談判的樂觀看法。

這使得週二，美股三大指數全面上揚。台股今日由台積電與股王大立光領軍上漲，加權指數終場漲 174 點，漲幅達 1.79%。但指數目前來到開紅盤日的起跌區，後市上攻力道是否又將被削弱？靜觀其變。

今日，美國總統川普就『邊境安全』發表全國談話。他表示，美國南方邊境正處於「人道危機」狀態。目前的美、墨邊境問題與政府停擺，這都是民主黨鎖造成的。而民主黨國會領袖也立即發表談話，強硬的回擊。這些問題紛紛擾擾，日後，將持續刺激這市場，續鎖定其後續發展。

01 加權，今日持續往上揚升，來到上周開紅盤日的起跌區，後續可暫觀測下方 9562-9505 之初步支撐區。

03 道瓊，彈升力道持續，但短線已來到上方滿足區，可暫觀測下方 23130-22788 支撐區之力道如何？

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：昨日之述『長線依舊看多，在破底之後，目前於低位區徘徊，仍具再次上攻之雛形。後市，暫觀測短期初步反壓 305.0-320.0 之區間，是否被有效的站上？此區站上即有翻多之機。』

今日最高來到 319.0，隨即出現回檔，因此，明顯看得出來，此區力道仍在；明天繼續觀測此區間。

3008 大立光：上方初步反壓區，今日被站上，短期具翻多之機。後續，暫觀測下方 3191.0-3050.0 支撐區之力道如何？

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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