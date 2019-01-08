Android陣營搶推5G手機 今年滲透率約0.4%

根據全球市場研究機構 TrendForce 最新報告指出，三星、華為、小米、OPPO、vivo 以及 One Plus 等 Android 手機品牌，有機會在今 (2019) 年推出 5G 手機產品，然而在相關基礎建設尚未完備情況下，估全年 5G 手機生產量可能落在 500 萬隻上下，滲透率僅 0.4%。

TrenForce 表示，5G 手機若要普及，仍須等待電信運營商加速佈屬 5G 電信設備，並完成相關終端服務配套措施的測試，初步預估 5G 基礎建設要到 2022 年才會漸趨完備，關於手機研發成本、商品訂價策略等問題，仍有待整個 5G 生態系發展成熟與市場驗證。

TrendForce 指出，儘管今年商用通訊的 5G 基地台仍尚未普及，但為搶奪市場先機，各家品牌廠商仍積極投入 5G 手機研發，其中又以 Android 陣營最為積極。若從手機規格的發展來看，因應技術及設計需求，未來 5G 手機的物料成本將會提高 20~30%，為達高速傳輸要求，手機的製程及組裝也將備受考驗。

根據 TrendForece 估計，2019 年全球智慧型手機生產總量將為 14.1 億支，較 2018 年衰退 3.3%，持續呈現市場需求下滑的態勢，儘管預估滲透率低落，5G 手機的問世及走向仍可望為市場注入新活水。