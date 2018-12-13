川普稱必要時會介入孟晚舟案 加國外長：別將引渡政治化

美國總統川普週二稱，若有必要，他會介入孟晚舟案；對此，加拿大外交部長 Chrystia Freeland 呼籲，司法程序不應被政治目的綁架，別將引渡一事「政治化」。

加拿大法院週二裁定，以 1000 萬加幣，同意華為財務長孟晚舟交保，允許其待在溫哥華住處，但須接受保安人員與科技監控。

美國已提出引渡要求，但根據往例，加拿大的引渡訴訟，可能耗時數月，甚至數年。

川普日前接受媒體專訪時表示，若介入孟晚舟事件，對國家安全、美中達成貿易協議有利，「我會在必要時介入」。

根據 CNBC 報導，加拿大外長 Freeland 直言，引渡程序不應被「政治化」。

Freeland 指出，加拿大依法須遵守美加引渡條約，但對於引渡案件，加國司法部門仍可行使自由裁量權。

美國聯邦參議員 Richard Blumenthal 認為，川普的言論，令他感到憂心，「這聽起來像是把美國執法單位，視為達成貿易、政治或外交目的的工具。」

司法部助理部長 John Demers 也說，司法部絕非「貿易工具」。

部分分析師表示，孟晚舟案恐對美中貿易談判造成影響；金融服務公司 The Motley Fool Singapore 執行長 David Kuo 質疑，「總統的職責，是干涉司法嗎？」

Kuo 強調，孟晚舟案交由司法機構裁決即可，「就算是總統，也不能恣意干預一切，這又不是香蕉共和國。」