代工＋自有品牌並進 關中去年營收創近三年新高

全球熱源居家產品大廠關中 (8941) 於今日公布 2018 年 12 月合併營收為 1.75 億元，月減 21.63%，年增 0.25%，而受惠瓦斯桶開關出貨挹注，去年第四季營收達 5.75 億元，年增 5.77%；累計去年全年營收為 25.44 億元，年增 1.91%，營收表現創近三年新高。關中表示，第四季為瓦斯桶開關傳統出貨高峰，加上 12 月適逢歐美耶誕採購旺季，關中旗下北美自有通路 Barbeques Galore 陸續推出促銷活動，以及提升暖爐門市產品比重，同步強化行銷推廣力道，帶動自有通路 Barbeques Galore 銷售表現呈現淡季不淡之營運動能，且平均單店營收保持 13.2 萬美元水準，隨著安全閥主要客戶穩健備貨力道，以及戶外烤肉爐業務在擴大外銷代工與自有品牌通路優化挹注下，帶動集團全年營收創近三年新高。



關中指出，2018 年以來戶外烤肉爐業務受惠於調整終端零售門市結構、採取代工及自有品牌策略並進、產品結構優化三大營運策略奏效，逐漸發揮垂直整合一條龍優勢，觀察美國自有通路旗下門市數從 2016 年 24 家、2017 年 24 家至 2018 年的 23 家，但全年平均單店營收表現分別由 2016 年 12.20 萬元、2017 年 13.84 萬至 2018 年的 14.33 萬元，而去年美國自有通路銷售比重進一步提升至 48.76% 水準，未來隨著經濟規模效益持續顯現，可望帶動整體營運保持良好成長動能。



展望 2019 年，關中以集團本業持續獲利、營運體質穩健為主要目標，除安全閥業務與客戶長期緊密合作關係外，並積極優化戶外烤肉爐與熱水器業務獲利，並穩步發展自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」業務，增添集團營運新一活水，由於 Lovinflame 品牌已於 2018 年底正式於 Amazon 電商平台上架銷售，未來將持續採取數位行銷與參展兩路並進策略以期提升品牌知名度，吸引更多經銷夥伴與銷售機會。



關中強調，經營團隊看好集團未來中長期營運發展，於近期董事會決議通過實施庫藏股，預計買回自家股票 1,000 張，買回價格區間為新台幣 40 元至 65 元，且當股價低於所訂區間價格下限時，將繼續買回，展現集團信用及維護全體股東權益之決心，有信心未來隨著集團擴大多元應用領域發展及旗下四大事業體出貨表現齊步成長，可望挹注整體營運再上一層樓。