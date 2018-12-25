光隆12月營收將超越6億元 全年將破百億元創新高

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 第 4 季營運走入淡季，但依其實際訂單及出貨進度估算，12 月營收仍有 6 億元以上水準，推升 2018 年全年營收突破 100 億元大關，將改寫歷史新高。

光隆第 3 季營收達 32.7 億元，創單季次高，季增幅達 17.54%，年增達 31.17%，法人估光隆 12 月營收將超越 6 億元，年增近 2 成，第 4 季營收落點在 24.34 億元，明顯優於去年同期 22.96 億元，年增 6%，推升 2018 年全年營收到 101.8 億元，也突破百億元大關。

同時，光隆實業 2018 年營收 101.8 億元計算，則較 2017 年成長達 19%。

光隆第 3 季營收達 32.7 億元，創單季歷史次高，單季稅後純益 2.32 億元，每股純益 2.11 元，前 3 季稅後純益 4.56 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 4.19 元。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，去年以來羽絨原料價格上揚 100%，推升第 3 季營收創歷史次高，光隆第 3 季毛利率 15.07%，也創今年新高。

光隆在台已設立研發暨物流中心，投資金額達 2.05 億元，針對在越南生產的羽絨成衣使用的化纖及羽絨主、副料，在台灣、中國大陸、日本、韓國採購後，在此物流中心整理後出口到越南縫製，光隆在成衣產品屢獲國際品牌大單後，並計畫在越南擴充生產線。