【富蘭克林】美股財報季啟動，財測為焦點

市場變數多，提高投資組合防禦力

市場擔憂全球經濟成長前景，多家半導體及蘋果發布營收預警，拖累去年第四季美股大幅修正，所幸聯準會主席鮑爾表示將傾聽金融市場發出的訊息並在必要時候迅速調整政策，原訂進行兩天的美中貿易談判將延長至周三，雙方官員對達成貿易協議持樂觀態度，激勵美股反彈，今年以來史坦普 500 指數收高 2.7%(彭博資訊，原幣計價至 2019/1/8)。

美股走向關注三重點

富蘭克林證券投顧表示，歷經去年十二月的修正，股市短線過度反應悲觀預期，稍有利多即帶動反彈，惟這股反彈能否延續仍將面臨考驗，高波動環境將成常態。後續走向關注美中貿易談判進展、企業財報及聯準會政策態度，美國政府關門危機何時解除亦將牽動市場情緒。

首先，就美中貿易談判，中國面臨經濟成長放緩壓力及美股劇烈震盪，提高了美中雙方結束貿易衝突的動力，目前中方的行動能否滿足美國的要求不確定性仍高且訊息顯示雙方距離達成貿易協議仍有差距，然而，目前情況顯示美中在最新一輪談判中，就弭合雙方分歧上已取得一些進展，後續關注雙方本輪談判後的聲明內容以及是否安排進一步且更高層級的磋商 (台灣時間 1/9 早上九點更新)。第二，聚焦第四季企業財報，蘋果一月初發布營收預警引發擔憂，因此企業財測對美股後續走向至關重要，市場將藉以檢視中美貿易紛爭及全球景氣動能放緩對企業營運前景的影響。第三，關注聯準會政策態度，近期鮑爾主席及官員談話顯示，儘管聯準會認為美國經濟仍穩健，但已開始留意近期金融市場波動及全球經濟放緩的情況，本週聯準會將公佈利率會議紀錄，主席鮑爾及多位官員將發表談話，將牽動政策預期。

富蘭克林證券投顧表示，展望第一季市場變數仍多，全球政經情勢不確定性預期將使企業財測展望偏保守，建議投資人仍應保有風險意識。從技術面來看，美股急跌後出現反彈，史坦普 500 指數重回月線之上，然季線及年線下彎，目前以跌深反彈看待，後續企業財測、美中貿易談判、美國國內政治消息將牽動美股波動仍大，建議現階段策略首重抗波動的防禦選項，建議以全球債券型與新興市場當地債券型基金為核心配置，美股短線波動下，積極型投資人留意生技、科技或天然資源產業區間操作機會。

美國企業獲利成長放緩，財測為焦點

1/14 當週起將由花旗、摩根大通等金融股揭開序幕，根據 FactSet 預估 (2019/1/4)，史坦普 500 企業 2018 年第四季獲利預估成長 11.4%，將是連續第五個季度實現兩位數的增幅，但相較九月底預估的 16.7%，已經大幅下調，十一大類股獲利預估均調降，營收成長預估也自 6.9% 下調至 6.1%。第四季獲利數據經下修後預期仍有機會繳出優於預期的成績，然而，企業財測展望可能趨於保守，不排除 2019 年獲利預估值可能會有下修壓力，所幸，企業獲利成長雖放緩但預期仍將維持溫和成長，將提供美股下檔支撐，預期美股調整後仍有操作機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，美國經濟增長、溫和通膨和良好就業情形料將持續，經濟衰退仍有數季之遙，然而，考量 2019 年及以後貨幣政策將不再如先前寬鬆，整體市場的波動更高，我們的投資策略採取精選持股，基本面驅動的選股邏輯，股票配置涵蓋金融、能源、公用事業與科技等產業，兼顧防禦與評價面機會，債市方面精選高收益持債，並納入高評級債與政府債，在兼顧收益之際也能防禦震盪風險。

生技：產業併購增溫帶動反彈，建議區間操作

2019 年初以來生技產業已傳出兩筆大型併購案，必治妥施貴寶宣佈以 740 億美元的現金加股票方式收購生技公司 Celgene，大型藥廠禮來宣佈以約 80 億美元收購抗癌藥開發商 Loxo Oncology，併購期待加上部份生技個股傳實驗數據利多，激勵今年以來那斯達克生技指數上漲 10.3%，表現優於美股大盤 (彭博，原幣計價至 2019/1/8)。

富蘭克林證券投顧表示，接連兩起併購案吸引市場目光，摩根大通醫療論壇將召開至 1/10，若能持續有正面消息傳出，有望支持生技股維持相對強勢表現，然而，2019 年初主要大藥廠均有調高藥價動作，儘管調漲幅度較過去溫和，但仍需留意川普政府後續政策動作，積極型投資人建議區間操作，惟應做好資金控管及設立停利停損點。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，生命科學的快速發展、醫學技術的突破、治療效率的提高以及 FDA 新藥核准數量增加為生技業帶來活力，我們對於專注於開發基因療法、罕見疾病、免疫腫瘤、癌症標靶治療的公司特別感興趣。然而，關於處方藥價格所面臨的政治壓力並未減弱，所幸整體商業環境仍然有利於能夠為患者創造價值的創新藥物。投資策略將恪守紀律，精選具競爭優勢、有市場潛力以及強大知識財產權的生技公司。

公用事業：納入投資組合提高防禦性

富蘭克林證券投顧表示，公用事業類股具備內需導向、景氣防禦及高股利特性，考量市場變數仍多，建議投資人可酌量將公用事業類股納入投資組合之中，以應對波動升高的投資環境，惟公用事業類股短線走勢易受美國十年期公債殖利率影響，建議公債殖利率 2.8% 以上可視為單筆加碼機會。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，公用事業類股短期走勢容易受到利率走勢牽動，然而，我們觀察到許多公用事業公司與監管機關建立良好關係，以確保在基礎建設投資需求不斷成長的情況下，能夠取得公平的資本回報，我們認為現在的公用事業產業相較於過去更能夠較快適應經濟狀況的變化，萬一發生較具挑戰的通膨環境，公用事業公司也能夠更快速地適應。投資佈局側重美國受管制公用事業公司，這類型公司具備獲利穩健、股息發放可預測性高等特性，較不受貿易戰與景氣放緩等因素影響。

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