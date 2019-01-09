紐約匯市—鮑爾轉鴿後 美元首次上漲；脫歐在即 市場料延遲 英鎊走跌

週二 (8 日) 交易，美元溫和上漲，這是自上週尾 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表被視為鴿派言論以來的首次上升，同時英鎊交易者聚焦倒數 80 天的脫歐最後期限。

在本周初疲軟的基礎上，美元開始上漲，而週一兌美元大漲的歐元則在今日吐回部分漲幅。

上週五鮑爾稱，Fed 將會採取「有耐心」的方法制定貨幣政策，亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 週一呼應此說法，認為 Fed 今年應該只升息一次。

ICE 美元指數上升 0.27% 至 95.93，根據 FactSet，該指數週一跌幅 0.5%。

歐元兌美元自週一稍晚的 1.1476 美元下降至 1.1446 美元。

德國工業生產連續第三個月下降，令市場感到意外也讓歐元走疲。雖然下降幅度不大，但凸顯出對經濟放緩的擔憂以及 ECB 撤除刺激措施時的謹慎。德國出口業正疲於對抗全球需求轉弱和中美貿易紛爭。

華盛頓西聯商業解決方案公司資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「德國工業生產數據遏止了歐元的漲勢，該數據多月來連續第三次下降。第四季的下降恐怕示意著經濟衰退，這恐怕危及今年 ECB 升息打算，也會對歐元增加上漲阻力。」

ECB 已計畫一直維持利率不變到 2019 年夏季，自去年 11 月中旬以降，歐元兌美元一直只在 1.12 到 1.15 窄區交易。

上週五鮑爾稱，Fed 將會採取「有耐心」的方法制定貨幣政策，亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 週一呼應此說法，認為 Fed 今年應該只升息一次。

澳紐

澳紐貨幣兌美元匯率表現最差，紐元兌美元自週一晚間的 0.6754 美元下降至 0.6729 美元；澳元兌美元自 0.7147 美元下降至 0.7140 美元。

英國

英國方面，距離 3 月 29 日脫歐最後期限只剩下 80 天，但分析師正評估推遲脫歐的可能性。

Oanda 首席市場策略師 Edward Moya 表示，「許多分析師仍預期軟脫歐，這有助於推升英鎊至 1.35 美元至 1.40 美元區間，脫歐仍有數種可能的發展，其中比較有可能的發展是軟脫歐或者是延展脫歐條款 (Article 50)。」

英鎊週二自前日的 1.2779 美元下降至 1.2718 美元。

根據 Moya，英國首相梅伊 (Theresa May) 將於 1 月 15 日表決她與歐盟去年底達成的脫歐協議，但預計可能會遭否決。