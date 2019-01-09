BP墨西哥灣區發掘10億桶石油

英國石油 (BP) 對下一代技術的投資獲得回饋，他們週二宣布在墨西哥灣現有油田發現了 10 億桶石油。

BP 近一個月股價走勢

BP 還宣布了兩項離岸石油新發現，以及在附近油田一項重大新投資。

BP 是墨西哥灣最大石油生產商，目前預計到下一個 10 年中期之前，BP 在該地區化石燃料石油產量將達每日等量 40 萬桶，目前產量約 30 萬桶，而約莫 5 年前則不到 20 萬桶。

BP 同日宣布將花費 13 億美元開發新紐奧良離岸 Atlantis 第三期油田，預計 2020 年開始生產，這 8 口新油井將讓 BP 在 Atlantis 的產量增加 38000 桶 / 日。此決議係於 BP 在該油田又發現 4 億桶石油後做出。

BP 在其路易斯安那州 Thunder Horse 油田發現了大規模的 10 億桶石油，公司高層將此歸功於對先進地震技術和數據處理的投資，加速了公司確認 Atlantis 和 Thunder Horse 兩區油田石油存量。BP 表示，公司曾經耗費一整年來分析 Thunder Horse 數據，但現在這個工作只需要數週就能完成。

另外在 Thunder Horse 油田東北方，BP 也宣布在其 Na Kika 平台附近的油田有新發現。

BP 計畫開發 Manuel 探勘區的油藏，該處殼牌公司也持有 50% 股權。生產商也在 Nearly Headless Nick 油田發現石油，該處 BP 擁有 20.25% 的工作權。