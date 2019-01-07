婆媳問題都是親子問題？ 小夫妻怎麼面對控制狂父母

【採訪整理／林潔如】

對許多新婚夫妻來說，婆媳關係是婚姻生活中最難解的習題，尤其先生夾在媽媽和太太中間，需要很高的智慧調解溝通。

其實想控制子女的父母，大多源自於自我匱乏與夫妻系統失能，小夫妻要先面對自己的感受，了解愛父母不必埋葬自己的幸福，再關注父母為什麼會焦慮、不安，協助父母修補關係，才可能打破過度控制的循環……

《如果父母老後難相處》一書指出，美國專業高齡照護組織「暮光服務網」統計，前來尋求照護諮商的成年子女當中，為難以相處的父母而感到焦慮的比例超過 50％。《如果我的父母是控制狂》一書也提到，根據統計，美國每 13 個成人之中，就有一個在「不健康的控制」之下長大。所謂不健康的控制，可能是父母試圖操控子女的飲食、穿著、言談、金錢、個人感受、人生選擇或社交生活。雖然國內目前沒有相關統計，但顯然成年子女為了父母企圖操控或過度依賴而感到有壓力的情形，並不罕見。

放手讓父母學獨立

其實不是罪惡

你是否曾聽過或親身經歷類似的事件：

志華每天下班都會先到父母家，陪伴年邁的父母並處理家務，母親長年抑鬱，只要一天沒見到他便會情緒失控，總要等到父母入睡後，志華才能回家陪老婆和小孩。雖然家裡還有一個遲未出嫁的妹妹與父母同住，但妹妹早已為母親的執拗與依賴搞得身心俱疲……

筱琪婚後與公婆同住，某天她和丈夫準備外出吃消夜時，應就寢的婆婆卻突然衝出房門大罵，指責不應這麼晚了還出門，甚至質疑筱琪是因不愛吃她煮的晚餐，才找老公外食，還說出「這樣吃外面的消夜，妳會害死我兒子！」令筱琪難過不已！

愛心理創辦人吳姵瑩諮商心理師曾接觸一位案例，因父母長年感情冷漠，連小事都不喜歡互動，家裡大小事都是她在處理。在她準備嫁到國外時，媽媽覺得將看不到女兒，也無法掌控未來女婿，竟莫名的大病一場。案主本身對母親無止盡的要求感到疲累而想離開父母，卻又深感愧疚，對於自己讓媽媽失望，背負著強烈罪惡感。

來源：《大家健康》 2019 年 1、2 月合刊號

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