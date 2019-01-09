麗豐-KY去年營收大增四成創高 今年三箭齊發再拚雙位數成長

麗豐 - KY(4137) 主營通路「克麗緹娜」展店規模效益顯現，及策略性將資源投入於各項市場活動，品牌形象提升助攻，推進「新美力購物平台」及「雅樸麗德醫美診所」雙雙強勁之銷售成長，推波去年 12 月、第四季改寫近三年同期新高，全年營收更刷新歷史紀錄。展望 2019 年，在三大自有品牌同步拉動下，營收將保持雙位數年增率之成長目標。麗豐公布 2018 年 12 月合併營收為 4.66 億元，年成長 66.02%；第四季合併營收為 13.39 億元，分別季增 17.56% 及年增 30.13%；累計 2018 年全年合併營收為 45.79 億元，創歷史新高記錄，年增 39.13%。



麗豐表示，2018 年營收創高，係主營通路「克麗緹娜」成功的招商策略、有效管理模式、以及集團知名之品牌力，帶動克麗緹娜在全球總加盟店數攀升至 4,479 家，加上「新美力」電商購物平台營收貢獻年增達 1.01 倍 (以人民幣計價) 之助攻，催動集團年營收破人民幣 10 億元大關、年增 38%。目前除了全力往中國空白市場積極經營及開拓，在東南亞發展方面，已在越南胡志明市開拓市場、品牌插旗外，也同步評估在馬來西亞、印尼、泰國等地區之布局計畫。



展望 2019 年，三大自有品牌將三箭齊發，推進雙位數年增率之成長目標。麗豐集團持續在中國各大城市召開克麗緹娜加盟招商說明會，透過新媒體行銷策略帶動加盟店的單店營運持續規模擴大，新美力電商購物平台持續發揮整合「加盟店＋互聯網＋O2O」三合一的經營模式，而醫美品牌「雅樸麗德」首間醫美診所北京旗艦店在 2018 年 6 月開幕以來，為集團醫美通路事業注入人民幣 3.6 百萬元的營收，2019 年已計畫在中國北京及上海再新增 3 家醫美診所。