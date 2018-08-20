麗豐-KY下半年營運逐季上揚 醫美診所明年底前上海拓點

麗豐 - KY (4137-TW) 上半年稅後純益 5.87 億元，年增 1.33 倍，每股純益 7.45 元，超越去年全年表現。麗豐 - KY 旗下美容連鎖店在中國大陸總店數超越 4000 家，已是同業規模最大，下半年將積極重視新加盟店的培訓及營運，下半年營運逐季看好，旗下電商事業上半年也同步貢獻獲利，醫美品牌除在北京展店外，明年底前有望在上海打造第二間醫美診所。

麗豐 - KY 今 (20) 日在證交所舉辦法人說明會時指出，由於展店達到一定經濟規模，在營收擴大下，營業費用可有效下降，今年營業費用率可望維持在 50% 以下；而麗豐 - KY 獲中國政府財政補助收入一次性收入約人民幣 1682 萬元 (約新台幣 7500 萬元)，同步挹注今年上半年業外收益。

觀察麗豐 - KY 上半年營收，旗下美容連鎖店克麗緹娜營收占比高達 96%，由於今年 1 至 4 月提供獎勵誘因，鼓勵加盟主或是美容師尋覓新點開店，收到成效，今年至 7 月底止展店達 493 家，全年展店目標 400 家已提前達標。

麗豐 - KY 旗下電商平台新美力今年上半年也同步轉盈，會員人數由去年的 20 萬人倍增至今年的 42 萬人，至於醫美品牌雅樸麗德目前已於北京展店，主攻微整型市場，預計明年底前，第二間店將於上海順利開幕，不過兩項新興事業營收貢獻佔比仍低。

麗豐 - KY 指出，美容市場在中國大陸仍有很大發展空間，未來公司開發新產品，將透過美容連鎖店等通路，擴展旗下產品市占率。今年展店目標已提前達成，中國已跨越 4000 家店大關，在美容連鎖店同業中市占規模最大，現階段將積極培訓、經營現有通路，下半年營運逐季看好。

麗豐 - KY 第 2 季營收為 10.87 億元，季增 7.22%、年增 42.1%，毛利率 81.74%，季增 0.52 個百分點、年增 0.5 個百分點，營益率 35.71%，季增 4.64 個百分點、年增 10.19 個百分點，稅後純益 2.75 億元，季減 11.86%、年增 72.96％，每股純益 3.48 元。單季營收及稅後純益皆寫下歷年同期新高。

累計麗豐 - KY 今年上半年營收為 21 億元，年增 41.63%，毛利率 81.49％，年減 0.42 個百分點，營益率 33.47%，年增 8.25 個百分點，稅後純益 5.87 億元，年增 133.14%，每股純益 7.45 元，已超越去年全年表現。