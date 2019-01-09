蘋果造成環境變化 分析師：Roku股票「不可投資」

由於競爭環境發生變化，知名放空機構香櫞研究 Citron 在推文中稱 Roku (ROKU-US) 股票「不可投資」。週二 (8 日) Roku 股價下跌約 3.08%，盤後也下跌 1.20% 來到 40.39 美元。

Roku 股價一度下跌 6% 多，但在 Citron 澄清後收盤有所回升。Citron 表示，「我們正在觀察 ROKU」。

圖：推特

在推文中，Citron 澄清正在隔岸觀察 Roku。自成功以 2017 年底 50 美元高水位賣空 Roku 股票後，在股價達 35 美元水位後就逆轉觀點。然而，隨著蘋果與三星、LG、和 Vizio 合作，呼籲投資人必須考慮到對 Roku 帶來的更大風險。

前一天 Roku 股價飆升 25%，因公布的第 4 季度收視率高於分析師的預期。Roku 提供串流媒體播放器等產品，允許客戶從各種服務中傳輸內容，週一也宣布 Westinghouse 電子也將授權 Roku 的電視軟體。

當時讚賞 Roku 的 Citron 於週二在推文中表示「已經意識到這個故事發生了變化」。

蘋果和三星，通常是激烈的競爭對手，宣布達成協議，在三星設備上提供蘋果服務，讓外界感到驚訝。

作為交易的一部分，一些三星智能電視將能夠通過 iTunes 訪問電影和電視內容，為客戶提供另一種串流媒體，從而替代 Roku。

Roku 股價趨勢圖

根據公告，客戶還可以通過 iPhone 和 iPad 上的 AirPlay 2 將內容傳送到他們的電視螢幕。