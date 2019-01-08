〈政府擬發稅收紅包〉超徵稅收不等於經濟紅利 今年景氣變數多稅收恐不如預期

政府將近兩年超徵稅收視為經濟成長的果實，打算將 106 年、107 年兩年的歲計賸餘約 386 億元，用來照顧經濟弱勢族群，遭外界批評是政策買票，但實際上我國今 (108) 年舉債預算 1,285 億元，若將前兩年的歲計賸餘優先用來照顧弱勢，萬一今年因景氣變數，導致稅收不如預期，恐讓政府面臨錢不夠用窘境。

日前市場盛傳，政府打算以發放現金的方式，將歲計賸餘用來照顧弱勢，消息一出，引來輿論砲轟是政策買票，行政院今 (8) 日緊急滅火，說明「歲計賸餘相關規劃」將用來促進經濟發展與照顧弱勢，絕非外傳發放現金。

根據政府規劃，政府原本規劃將過去兩年的歲計賸餘用來「發紅包」，但照理說，歲計賸餘應該用在彌補歲出歲入差短，以降低舉債支出，如果將歲計賸餘全用來補助經濟弱勢，未來差短恐怕只能向後代子孫拿錢。

過去幾年受惠於景氣復甦與稅制改革等因素，讓政府稅收連年超徵，外界更經常高喊「還稅於民」，要求政府應將超徵的稅收退還給民眾，但事實上超徵是指當年度實徵稅收大於預算數，這兩年因股市活絡、企業獲利增加，確實帶動稅收成長，也讓歲計賸餘明顯增加，但這不代表政府有「財政盈餘」。

根據統計，到去年底為止，中央政府債務未償還餘額仍高達 5.3 兆，國人平均每人負擔債務 22.7 萬元，如果再加上潛藏的債務，估超過政府債務恐高達 16 兆。

此外，今年度還有部分支出尚未列入估算，包括納保法基本生活費額度拉高，稅損將增加至 42 億元；以及鼓勵老舊大貨車汰舊換新，提高減徵貨物稅可能造成的稅損，若加上美中貿易戰、景氣衰退等因素，恐導致今年稅收減少，以此來看，現在恐怕不是政府將歲計賸餘用來照顧弱勢族群的理想時間。