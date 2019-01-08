油價創近17個月最長連漲 分析師看好布油攀上每桶70美元

根據《彭博社》報導，油價連續 6 個交易日走揚，創近 17 個月以來，最長連漲紀錄；分析師認為，石油輸出國組織 (OPEC) 執行減產協議，有助拉抬油價，布蘭特原油可望於今年內，攀至每桶 70 美元。

台北時間週二晚間 9 點 29 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.40%，至每桶 58.13 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.40%，至每桶 49.20 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

此外，據傳沙國打算進一步削減原油出口，平均每日減少約 80 萬桶，盼使油價回升至每桶 80 美元之上。

德國商業銀行 (Commerzbank) 商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，和去年一樣，沙烏地阿拉伯將繼續扮演影響油市的關鍵角色，「布蘭特原油可望於今年內，攀上每桶 70 美元。」

另一方面，市場對美中貿易談判，抱持審慎樂觀態度，預期兩國將緩解衝突，進而改善全球經濟前景，帶動原油需求。

證券公司萬達 (Oanda Corp) 亞太區交易主管 Stephen Innes 指出，若美中貿易談判取得進展，全球經濟成長將獲得支撐；此外，OPEC 承諾減產，也讓投資人得以維持樂觀情緒。

「川習會」後首輪美中貿易談判，週一於北京登場，外媒報導稱，若談判順利，中國國務院副總理劉鶴將於近期訪美，爭取在「貿易戰休兵期」結束前，達成協議。

昨日劉鶴意外出席首日會談，顯示中國對本次談判極為重視；美國總統川普宣稱，中國經濟表現不佳，使貿易談判更具誘因，目前美中雙方貿易磋商進展順利。

美國商務部長羅斯預估，美中兩國應可達成雙方都能接受的協議。