全球經濟山雨欲來風滿樓！世界銀行警告：新興市場動能放緩

由於貿易爭端升級、無序的市場波動，及升息可能性減弱 (特別是在新興市場)，世界銀行週二 (8 日) 全面下修全球經濟展望。

世界銀行首席執行長 Kristalina Georgieva 週二 (8 日) 在半年一度的全球經濟報告中表示：「2018 年初，全球經濟全力衝刺但卻在年內失速，甚至未來的一年 (2019 年) 經濟增長可能會更加艱難。」

全球 GDP (藍)、已開發國家 (紅)、新興市場和發展中國家 GDP (黃) 歷年趨勢與展望圖。(翻攝自：世界銀行官網)

世界銀行表示，全球經濟增長預計將在 2019 年放緩至 2.9%，2018 年為 3%。

根據世界銀行數據顯示，2019 年美國經濟成長率可能從去年的 2.9% 降至 2.5%；歐元區將擴大 1.6%，比去年 6 月的預測下滑 0.1%；日本經濟將增長 0.9%，比半年前增長 0.1%；預計今年中國經濟將增長 6.2%，2018 年為 6.5%。

美國和中國貿易戰自去年開打以來，已震盪全球金融市場數月，使全球經濟增長前景黯然失色，去年底美股遭遇了大蕭條最差的 12 月表現。美國前財政部長 Larry Summers 建議，政策制定者須為衰退做好準備。

該銀行表示：「全球經濟前景黯淡、全球融資條件緊縮，工業生產放緩，貿易緊張局勢加劇，一些大型新興市場和發展中經濟體經歷巨大的金融市場壓力，面對這些逆風，新興市場和發展中經濟體失去復甦動力。」

世界銀行指出，新興市場經濟體債務脆弱性提高，故將今年新興市場經濟成長下調 0.5% 至 4.2%。

世界銀行發展前景小組主任 Ayhan Kose 提到，雖然近期經濟數據令人不安，但仍須觀察全球經濟是否有進一步放緩的跡象。

世界銀行總裁金墉週一 (7 日) 突然宣布自 2 月 1 日起辭職，首席執行長 Kristalina Georgieva 屆時將接任臨時行長。