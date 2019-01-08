〈CES大展〉5G戰升級 上游晶片商與下游寬頻供應商卡位

在美國電信巨頭 Verizon (VZ-US) 引領 5G 無線網路的潮流下，其他寬頻供應商也拉攏英特爾 Intel (INTC-US) 為升級有線電視寬頻提供每秒 10-gigabit 的晶片。

隨著納斯達克 Nasdaq 指數上漲，英特爾股價週一 (7 日) 也攀升 0.47% 至 47.44 美元。

英特爾股價趨勢圖

康卡斯特 (CMCSA-US)、Charter (CHTR-US)、私人控股 Cox、Liberty Global (LBTYA-US) 等其他有線電視公司在拉斯維加斯的消費電子展 CES 上宣布了 10G 路線里程圖。公司們預計，現場工地鋪設將於 2020 年開始實施。

有線電視行業貿易組織 NCTA 表示，「為支持產品上架，英特爾將提供從網路基礎設施到家庭網關 (gateway) 的 10-gigabit 現成技術」。根據有線電視行業的統計，美國約 80% 的用戶可享有 1-gigabit 的服務速度，此數據 2016 年僅為 5% 而已。

然而，為了挑戰有線寬頻，Verizon 正在推動自家的 5G 無線住宅寬頻服務。Verizon 已在休士頓、印第安納波利斯、洛杉磯、和薩克拉門託等 4 個城市測試高頻率的 5G 寬頻。

在這些市場中，如果用戶也是其移動電話服務的客戶，Verizon 則最初每月向其 5G 客戶收取 50 美元費用，而非無線電信客戶每月將支付 70 美元。

據瑞銀統計，康卡斯特和 Charter 在一年的營銷促銷活動結束後，每秒 250-megabit 至 400-megabit 的寬頻服務，將每月收費 90 美元。

Verizon 尚未確認在 2019 年更廣泛地推出 5G，也旨在將目前每秒 300-megabit 的 5G 固定數據速度提升至每秒 1-gigabit 以上。

1-gigabit 相當於約 1000-megabit。據了解，Verizon 的固定 5G 服務使用的是高頻頻譜，而不是久經考驗的低頻無線電波。

目前康卡斯特、Charter、和其他有線電視公司擁有的寬頻用戶數量也高於付費電視數量，原因是消費者轉向互聯網視頻服務而捨棄傳統電視時仍然需要高速網路。

此外，最大的智能手機晶片製造商高通 Qualcomm (QCOM-US) 表示，今年將成為 5G 手機技術的主要供應商，並宣布推出贏得汽車市場更多訂單的新產品。

高通公司週一 (7 日) 也在 CES 參展，並表示自家晶片將在 2019 年低遍布於 30 款具有 5G 連接功能的設備。它還宣布將推出 3 款新型汽車晶片，將數位儀表板技術引入大眾市場。