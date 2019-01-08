〈CES大展〉台廠仍主打筆電產品 瞄準輕薄與電競兩大特點

美國消費性電子大展 CES 今 (8) 日於美國拉斯維加斯盛大開展，號稱是科技風向球的 CES 展，今年也有許多新科技盛大推出，台筆電大廠華碩 (2357-TW) 宏碁 (2353-TW) 與聯想新品同步亮相，從產品看來，這一次各家將還是主打輕薄與電競需求。

其中華碩主推出小機身、大螢幕筆電 W700，W700 為一款擁有 15 吋薄型機身，但配備較大顯示螢幕的行動工作站，內建有 NVIDIA 顯示卡，對於專業人士來說相當快速便利；而宏碁這一次來到 CES 大展，祭出超窄邊框、高達 92% 的屏佔比、重量僅 890 克的 Swift 7，以輕便好攜帶的特點搶攻需攜帶電腦的商務人士。宏碁筆記型消費產品事業總處長侯永煇表示，Swift 7 可以方便的讓使用者在商務旅行中，隨時保持高效工作，攜帶時也不會增加負擔。

聯想這次則將 ThinkPad X1 系列再進化，推出全新一代 ThinkPad X1 Carbon 及 X1 Yoga，ThinkPad X1 Carbon 採用碳纖維編織頂蓋設計，是最輕薄的 14 吋商用筆電 ，ThinkPad X1 Yoga 則以精密加工鋁製設計，不僅加強厚度與強度，卻不會造成機身過於笨重，可以說是劃時代的設計。

電競部分，華碩的 ROG Strix XG438Q 為目前最大、畫面更新率最快的 4K 電競螢幕，不僅能減少畫面撕裂及輸入延遲，也能讓畫面對比度更接近肉眼所見的 HDR 顏色；ROG Maximus XI Formula 電競主機版則搭配 8 組風扇街頭、1 組水泵接頭，在散熱方面更有成效；宏碁則在近日也發表 2 款新型 Predator 掠奪者電競筆電，Predator Triton 900 搭配翻轉螢幕、Predator Triton 500 則以超薄機身為賣點。

宏碁同時也在散熱技術上作出升級，以金屬風扇與酷冷散熱技術幫助玩家有更好的體驗。

這一次的 CES 大展，各家還是以輕薄與電競筆電為主軸，可以看出各廠密切布局，積極搶攻 CES 展的含金量。