S&P 500今年可望上漲 細數五大理由

耶誕假期期間，美國股市的表現乏善可陳。但這都已成過去，預期 2019 年，S&P 500 可望上漲 15% 或更多。五大 5 理由如下：

1. 投資人斷頭

一旦賣壓動能增加，關鍵就在等待斷頭賣壓。評估投資人的多空氣氛是否到了極端，或許 可參考多頭 / 空頭比例指標。

當這項調查投資專家所得到多頭 / 空頭比例跌破 1，便是看空的強烈訊號，也就是買進的時機。12 月底，美國股市大跌，這項多空比例下降到了 0.86。

另一項指標波動指數 (VIX)-- 恐懼指標 -- 近來大幅上升，並突破 35，亦顯示看空氣氛強烈。

2. 未見經濟衰退

短期內，不太可能見到經濟衰退。因為債券殖利率曲線未見反轉。相對較安全債券，垃圾債券並未見到沉重賣壓。經濟亦未出現衰退前的過熱現象。通貨膨脹與利率依舊偏低。消費者信心與企業信心強勁，但並未到達極端。預期今年美國 GDP 成長低於 2%，但不致為負。

3. 企業主管看漲

去年底，美國股市下跌，但企業主管却更加看漲自家股票。他們買進自家股票，多過賣出，屬強烈漲勢訊號。

4. 股價看來低廉

S&P 500 去年本益比高達 24 倍，創 1990 年以來第五高水準。近來，該本益比則下降到了第五低水準，約為 16 倍。

股市已回檔到了可能再度提供上檔空間的水平。

5. 預期貿易戰將獲得進展

關稅的威脅已使得中美兩國經濟大幅下滑。中國領導人感受到了壓力。川普總統也無可倖免。2020 年美國總統大選已經開跑，川普需要強勁的經濟與股市，以擊退競爭者。

通常在美國總統任期的第三年，對股市最為有利。因為總統有龐大權力，可在大選前，進行干預，推升經濟成長。根據花旗集團分析師 Tobias Levkovich 指出，自 1900 年以來，在美國總統任期的第三年，股市報酬率的中間水平為 14%。