智邦第三季EPS 1.5元創高 第四季業績看旺

交換器大廠智邦科技 (2345) 公布第三季財報，毛利率季增 1.1 個百點至 19.87%，稅後淨利 8.34 億元，EPS 為 1.50 元，刷新單季歷史紀錄，累計前三季獲利年增 11.13%，EPS 為 3.89 元。第四季在旺季效應及部分北美客戶需求增強推升，預估營收有機會維持第三季的破百億元表現。受惠旺季來臨，及新產品帶動，主要客戶包括資料中心及 ODM 客戶的拉貨力道都轉強，智邦第三季合併營收 112.62 億元，較去年同期增加 26.94%，營業毛利為 22.38 億元，較去年同期增加 31.05%。合併營業利益為新台幣 10.42 億元，較去年同期增加 35.33%。合併稅後淨利 8.34 億元，第三季每股稅後盈餘 EPS 為 1.50 元。



累計前三季合併營收 300.65 億元，較去年同期增加 14.49%，合併營業利益為 24.40 億元，較去年同期增加 2.37%。合併稅後淨利為 21.53 億元，較去年同期成長 11.13%，EPS 為 3.89 元。



展望第四季營運，智邦將持續推出領先產品，積極擴充產能規模，以提升營運成長動能。法人則看好，旺季效應及部分北美客戶需求增強推升，預估營收有機會維持第三季的破百億元表現。

