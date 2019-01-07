日本2018新車銷售年增0.7% 連兩年突破500萬輛

日本自動車販賣協會連合會與全國輕自動車協會連合會，在今 (7) 日公布了 2018 年日本國內新車銷售量為 527 萬 2067 輛，年成長 0.7%，也是連續 2 年突破 500 萬輛大關。

值得注意的是，雖然輕型車 (排氣量低於 600cc 的小型車，俗稱 K-Car) 在銷售上出現成長，但其他一般車款，則是事隔 3 年，再次出現成長衰退的現象。

K-Car 在銷量上年增 4.4%，為 192 萬 4124 輛，連續兩年出現成長。2017 年 9 月大改款的 HONDA(7267-JP)「N-BOX」及 2017 年 12 月大改款的 SUZUKI(7269-JP)「SPACIA」，在 2018 年全年銷售狀況良好。而相隔了 20 年，於 2018 年 7 月進行全面改良的 SUZUKI「JIMNY」在銷售表現上也非常出色。

SUZUKI JIMNY (圖片來源：翻攝自 SUZUKI 官網)

在上述 K-Car 以外的其他一般車款，銷售上年減 1.3% 為 334 萬 7943 輛。是相隔 3 年後，首度出現減少。根據推測，主要是 2017 年上半年有許多車款上市，帶動 2017 年的銷售成長；步入 2018 年之後，新車款的蜜月期不再，也讓車市缺少銷售上的動能。在銷售表現上較受注目的有 2017 年 12 月上市的 MAZDA(7261-JP)「CX-8」，還有 2018 年 6 月的 TOYOTA(7203-JP) 新款「CROWN」。

TOYOTA CROWN (圖片來源：翻攝自 TOYOTA 官網)

值得注意的是，NISSAN(7201-JP) 在 2018 年的銷量年增 4.2% 為 61 萬 6033 輛。但是在 11 月時董事長高恩遭到逮捕後，12 月的銷量年減了 2.8%。而接連發生出廠前竄改檢驗數據醜聞的 SUBARU(7270-JP)，2018 年的銷量年減 16% 為 14 萬 8453 輛，影響甚大。