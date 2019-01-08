【華冠投顧】量縮等待談判結果、散熱生技各領風騷

鍾騏遠 分析師

今天的量能持續減少，加權指數已經到了窒息量能，主要的原因是，外資、法人等待美中貿易談判的結果，這個結果將會決定後續經濟是成長，亦或是持續整理。下周季線扣抵值進入低檔區，如果這段期間指數沒有出現新低點，那麼下周開始，大盤的季線斜率，將會開始步入上揚的格局。也就是說，這周大盤如果守的住低點，下周帶量就有行情出現。

另外，櫃買指數今天重回月線之上，量能也進一步放大，看了一下櫃買指數的量大股，不難發現推升指數上漲的個股，主要是光學指紋辨識的 6462 神盾、3630 新鉅科為主，其中新鉅科更是騏遠去年 12 月底，活動免費贈送的好股。除此之外，散熱族群則是經過一周的整理之後，由 6230 超眾領頭點火、帶動 3324 雙鴻、3338 泰碩、連伺服器的 3653 健策也出現強勢買盤，後續表現值得期待。

5G 方面則是光通訊出現輪動行情，基期的高低與否，彼此各自表現。另外，除了光通訊類股之外，多數 5G 網通股持續整理，主要的原因是 5G 最急需要建構的網路，多數都是以光纖為主。而生技方面，今天買盤、量能持續升溫，包括 3167 基亞、1760 寶齡、3205 佰研、4130 健亞等，都出現帶量上揚的現象，這是繼上周保健美容大漲之後的輪動，可見生技趨勢已然成型，未來表現值得期待。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估