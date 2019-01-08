【華冠投顧】盤後分析：生技股全面轉強

劉彥良 分析師

市場等待美中貿易結果，導致昨日大漲氣勢無法延續下去，成交量也掉到 8 字頭以下，幸好下跌量縮無礙反彈格局，未來仍有望挑戰月、季線反壓。加權指數上檔空間有限，不過上櫃指數已領先站上月線，代表內資主導的紅包行情依舊可期。

5G 概念股維持輪動輪漲，昨天光纖族群表現最強，今天資金轉進散熱族群，其中又以手機散熱最為剽悍，超眾 (6230) 和泰碩 (3338) 高掛紅燈、雙鴻 (3324) 也大漲 8%。

生技股在基亞 (3176) 帶領下全面轉強，自衛福部於去年 9 月修改特管法開放細胞療法後，市場便對這項醫學新技術抱以高度期待性。至於細胞療法以及最相關的三檔概念股的介紹可上 youtube 節目了解，這邊就不贅述。

除了細胞療法概念股外，包括合世 (1781)、益得(6461)、順藥(6535) 和台微體 (3152) 等平時交投清淡的生技股也強攻上漲停，代表今天市場上有很多不理性或是極短線的資金去追買，明天要提防短線客賣壓。不過生技股中還是有不少財報績優生，建議想要比較安穩操作生技股的投資朋友，可以多從醫美、醫材和保健食品股當中尋找投資契機。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。