慧洋-KY去年合併營收創新高 全年每股稅前賺3.02元 今年穩健樂觀

慧洋 - KY(2637) 去年 12 月合併營收為 11.95 億元，以功能性貨幣計，較 2017 年同期成長 14.54%。累計 2018 全年合併營收達 130.68 億元，以功能性貨幣計則年成長 19.49%，創歷史新高，自結全年稅前盈餘為 18.66 億元，以功能性貨幣計，較 2017 年全年成長 349.9%，自結每股稅前 3.02 元。慧洋 - KY 指出，2018 年已擺脫過去兩年散裝航運的營運谷底，平均換約漲幅近兩成，較前兩年有顯著的提升，即使面臨中美貿易等全球性不確定因素影響，供需雙方仍有其應對措施，包括從第三方轉運、提前拉貨等，而 12 月初川習會後貿易戰暫緩 90 天，中國開始積極採購以彌補過去供給不足的情況，2018 全年指數與運價仍維持在一定水準。



此外，隨著國際船舶環保法規日益嚴格，未來船舶皆需加裝壓艙水處理系統才能進港，以及最快 2020 年將實施之限硫令規定船舶需全面使用低硫油或是加裝脫硫器，可預期未來舊船將加速淘汰，加上目前市場上新造船訂單仍偏低，供給面可望進一步改善。



總觀 2019 全年營運，慧洋維持穩健樂觀看法，期望運價指數能夠延續 2018 年的成長動能穩定上升，今年全年預計交付兩艘 Supramax 及兩艘 Handy 新船，並有 57 艘船進行換約，預期換約漲幅可達約 15%，有助於挹注慧洋 2019 營運動能。