台翰Q3營收與稅後淨利創新高 EPS 0.49元 審慎樂觀看待Q4

台翰 (1336) 第三季合併營收為 8.06 億元，稅後淨利為 4,055 萬元，分別年成長 24.2%、28.2%，單季營收、稅後淨利都創新高，每股盈餘(EPS)0.49 元。累計前三季合併營收 20.75 億元，營業利益為 1.3 億元，稅後淨利為 8,785 萬元，EPS 1.06 元。台翰第三季營運繳出亮麗成長佳績，主要受惠近年來持續擴大東南亞地區生產基地的產能配置及台灣、中國、東南亞等業務接單範圍，除受惠主要客戶在印表機產業傳統拉貨旺季而帶動整體出貨表現暢旺，同時新開發一系列投影機、多功能事務機等新產品量產挹注，創造旗下模具、塑膠射出銷售比重分別達 4.46%、89.7%，尤其塑膠射出營收有明顯較去年同期成長 36%，推升台翰東南亞兩個生產基地的產能利用率保持九成以上的高水位。



台翰第三季受惠新產品量產學習曲線逐步爬升，帶動單季毛利率及營業利益率分別站穩 16.52% 及 6.85% 水準。台翰為滿足主要全球前五大印表機 / 事務機國際大廠客戶提升產品規格、技術升級等競爭力的需求，持續針對越南及菲律賓廠區導入新產線建置及自動化設備，並強化台灣、中國、越南及菲律賓四地的業務接單、研發中心及供貨能力，以期保持高度訂單能見度及產能稼動率，創造公司獲利能力持續精進表現。



展望第四季，台翰維持審慎樂觀看法。雖第四季將受到中國十一長假及聖誕節假期、工作天數較少的影響，但台翰亦看好今年下半年整體營運表現將隨著主要客戶的拉貨力道增溫有助整體訂單能見度站穩高檔，並繳出優於上半年獲利的成長佳績；再者，目前已有許多包括電子零組件等產業大廠因中美貿易戰升溫的影響，紛紛於東南亞等其他各地尋求合作機會或建置生產基地等，台翰將憑著深耕越南、菲律賓等東南亞地區多年，以及台灣、中國及東南亞等生產基地調配接單策略的優勢，並同步強化在模具、塑膠射出等新材料及新技術應用的升級，以期爭取更多印表機產業之新客戶、新訂單、及不同產業大廠業務合作的機會，增添未來整體營運長期穩定的成長動能。

