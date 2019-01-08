友邦人壽瞄準高資產族　推多功能利變險

中小企業主與專業人士（如醫師、律師、會計師）這類的中高資產族群，承受高於平常人的工作壓力，而頻繁性的海內外出差，也增加意外事故風險的機會。友邦人壽針對高資產族群，設計多功能利變終身險，累積財富的同時，也能完善意外身故保障。

友邦人壽總經理侯文成表示，中高資產族群往往是家庭經濟支柱，一旦發生無法預期的重大意外事故，龐大的醫療支出、收入中斷或停止，皆會犧牲資產報酬，尤有甚者，更影響到為下一代所安排的財富保全與傳承，不妨善用附加險，例如意外失能給付、特定意外身故給付、失能扶助給付、豁免保費等保障，為自己打造完善的保障。

AIA 友邦人壽推出「滿扶保利率變動型終身保險」，除了享有「回饋分享金」之外，所有給付項目也都有機會隨宣告利率增加而變大，當回饋分享金給付方式選擇「購買增額繳清保險」，因身故 / 祝壽、失能給付、老年醫材購置補助的保障都是按「總保險金額」比例給付，保障跟著變大，可以對抗醫療通膨風險。同時，還可以附加意外失能給付、特定意外身故給付、失能扶助給付、豁免保費，結合多功能保障於一身，讓保戶可以為自己打造 all-in-one 的保障。

其中，特定意外傷害事故保障涵括範圍廣泛：如騎乘機車或自行車、搭乘大眾運輸、常見之天災如颱風、地震、土石流等、公共場所火災、海外停留期間遭受之意外致成身故。

此外，也強化老年醫材購置補助：針對銀髮族常見的手術或人工醫材，按接受手術當時的 1% 總保險金額提供補助。至於身故給付分期提領彈性選擇，可選擇 10 年或 20 年分期給付，無須繁瑣的信託流程，身故後仍可穩定家庭經濟。