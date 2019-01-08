新壽推「智能繳費機」 免持單臨櫃更easy

新光人壽為了精進數位服務體驗，宣布將擴大服務網絡，與新光銀行合作推出「智能繳費機」，只要透過新光銀行 ATM 存提款機，沒有繳費通知單，亦或是不知道保單號碼、繳款虛擬帳號的保戶，隨時都可於智能繳費機進行「免持單 即查即繳」便捷彈性繳費，讓繳費變得更 easy。



新壽表示，即日起，新光銀行 ATM 存提款機提供新壽保戶得「免持單 即查即繳」繳費服務，只要插入金融卡選擇新壽繳費專區，輸入身分證字號及生日，選擇欲繳保單並確認金額後即可繳費。



智能繳費機除了可以金融卡轉帳繳費外，更業界首創於新壽台北行政中心及新光銀行七賢分行，設置具「現金繳費」功能之 ATM 存提款機，提供保戶現金繳費。另外，還提供「eDDA 電子化轉帳授權」服務，要保人可透過新光銀行 ATM 存提款機直接跟新壽約定保費自動扣款帳號，免除現行需填寫申請書及實體銀行核印之繁瑣流程，「一機三用」讓保戶享受更完善的服務體驗。



新壽位提供保戶更智能化的服務，2017 年領先業界推出 24 小時線上客服智能機器人「小新」，線上諮詢可快速獲得回應，也推出「數位帳單 e 管家」，整合保戶 66 項保險單據相關通知至會員專區，提供一次查足功能，只要一機在手，保單資訊即時掌握不漏接。2018 年 12 月更推出全新改版「SK Life」APP，打造保戶專屬個人化服務，未來將持續開發更多貼近保戶生活的新體驗。