聯想第三季PC出貨量1615萬台 超惠普重奪全球銷量第一

市場研究機構 IDC 發佈的全球第三季 PC 出貨量報告顯示，該季全球個人電腦 (PC) 出貨量總計 6740 萬台，年減 0.9%；聯想全球出貨量達 1615 萬台，超越惠普，一年半後重奪第一寶座。

截至今 (12) 日發稿，聯想集團 (0992-HK) 漲 0.857%，報港幣 4.71 元，聯想控股 (3396-HK) 漲 0.241%，報港幣 20.8 元。

聯想控股股價 (圖：新浪財經)

IDC 報告指出，第 3 季聯想 PC 出貨總量達到 1615.2 萬台，年增 11.5%；市佔率 24%，高於去年同期的 22.5%，聯想也由此打破惠普連續 6 季居全球 PC 市場首位的記錄。

惠普以 22.8% 的市佔率名列第二，第三至五位依次為戴爾 (17%)、宏碁 (7.2%) 和蘋果 (7.1%)。

實際上，在 Gartner 公佈的第二季數據顯示，聯想 PC 出貨量已經達到市佔率第一。此前，聯想集團董事長楊元慶在多個場合都提到「在不影響獲利能力的前提下重回 PC 市場第一的地位」。他早前在業績發表會上表示，聯想 PC 業務的增長比大勢的增長更快，主要得益於聯想在商用 PC 市場上比競爭對手更強。

值得注意的是，聯想近來加強在輕薄本、遊戲機、工作站等高端系列產品上的力度，這對聯想整體利潤做出了重要貢獻。8 份公佈的財報中，聯想遊戲 PC 的營收成長了 14.3%，銷量成長了 20.4%，同時其輕薄產品和視覺設備的營收年增幅分別達到 39.3% 和 34.5%。

IDC 在報告中表示，聯想第二季繼續與富士通合作，經過改進的管道戰略和管理，聯想電腦的北美業務顯著改善，富士通銷量的增加幫助該供應商以 24% 的全球市佔率位居榜首。

IDC 同時表示，第三季，惠普在美國、拉丁美洲都面臨著艱難的情況。

蘋果 Mac 第三季的出貨量為 476.2 萬年，年減 11.6%，表現遠遜於市場整體態勢。蘋果 PC 產品從年初起就表現乏力，今年第一季蘋果 PC 出貨量年減 4.8%，第二季年增僅 0.1%，在 TOP5 品牌中的增速最低，第三季是期內唯一出現出貨量下滑的品牌，聯想、惠普、戴爾、宏碁均為增長。

Gartner 於 10 月 11 日公佈的 PC 市場資料也顯示，蘋果 Mac 系列電腦出貨量降幅為 8.5%，雖略好於 IDC 的數據，但仍然是 TOP5 品牌中表現最差的。

Gartner 在報告中指出，蘋果沒有守住自己的大本營美國市場。在第三季，蘋果在美國市場的 Mac 出貨量下降，低於去年第三季的 220 萬台，降幅為 7.6%，市佔率 13.7%。

缺少新品的帶動讓蘋果在 PC 市場表現不盡如人意，但業內人士預計，今年第四季開始，蘋果 PC 出貨量有望回升。