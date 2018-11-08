〈財報〉聯想集團半年純利年增2.68倍 股價彈升6%

聯想集團 (0992-HK) 今 (8) 日發佈中期財報，截至 2018 年 9 月 30 日止 6 個月，公司營收 252.93 億美元，年增 16%，純利 2.45 億美元，年增 268%，每股盈餘 2.06 美分，擬每股配發現金股利港幣 0.06 元。

業績公佈後，聯想集團股價午後漲 6.27%，報港幣 5.93 元，截至發稿，報港幣 5.7 元，漲 2.151%。

圖：新浪財經

期內，聯想集團收入創新高、稅前盈餘增長，其中截至 2018 年 9 月 30 日止季度，是近 4 年來收入最高的一季。由於聯想智慧化轉型的策略得到有效執行，收入和獲利能力都得到進一步提升。

於本財政年度上半年，聯想在前幾季所投入的重組業務及提升效率的努力開始收穫成果。轉型策略的有效執行創造了強勁的增長，帶領聯想進入可持續增長的階段。

業務方面，由於個人電腦和智慧設備業務表現強勁，智慧設備集團的收入為 221.20 億美元，占集團總收入約 87%，年增 12%，主要得益於個人電腦及智慧設備業務優秀的收入表現。

個人電腦及智慧設備業務收入為 188.73 億美元，年增 18%；移動業務收入為 32.47 億美元；資料中心業務收入為 31.73 億美元，年增 63%。此外，智慧設備集團的稅前盈為 7.94 億美元，年增 143%。

集團毛利年增 15%，至 34.26 億美元，但由於數據中心集團產品組合的變化，毛利率年降 0.13 個百分點至 13.5%。經營費用年增 2% 至 29.56 億美元，但由於移動業務集團的費用節省，費用占收入比率為 11.7%，較去年同期改善 1.6 個百分點。