強信-KY去年營收大增逾30%創高 今年每股盈餘挑戰5.5元

強信 - KY(4560) 公布 2018 年營收為 18.11 億元，年成長 31.77%，創下歷年新高。董事長綦秉信指出，今年成長動能來自自動化裝置及設備，預估自動化裝置佔比今年將可拉升至 20%，全年營收維持兩位數成長。法人估，強信去年每股盈餘約 4.5-5 元，創新高，今年每股盈餘站穩 5 元並上看 5.5 元。強信累計 2018 年第三季止，自動化裝置佔比 15%，縫紉機刀類 60%，其他 25%。預估今年自動化裝置佔比可望拉升至 20%，而自動化縫紉機今年整體也會成長 20%。



以產品營收比重來看，縫紉機刀類較 2017 年成長 24.07%，自動化裝置較 2017 年成長達 82.35%，整體營運受惠兩大產品大幅成長，帶動 2018 年營收創高，預估全年毛利率也維持 42%，獲利也將可創新高。



強信第三季合併營收 4.47 億元，年增 32%，EPS 為 1.12 元；累計前三季每股盈餘 3.73 元。由於第四季為工業用縫紉機傳統旺季，月營收水準能維持 3300 萬人民幣水準，全年營收年成長 30% 以上，儘管去年基期較高，但 2019 年維持雙位數成長不是問題。



依據中國海關最新資料顯示，2018 年前 10 月中國工業縫紉機出口到全球 172 個國家與地區，累計出口量 341.53 萬台，出口額 10.10 億美元，較上年同期分別成長 12.70% 和 22.35%，其中，自動類工業縫紉機出口量 223 萬台，出口額 6.74 億美元，分別年成長 16.70% 和 2.44%，自動類產品占工業縫紉機出口量比重達 65.37%，較上年同期成長 2.24 個百分點。



全球產業景氣來看，根據 Euromonitor 預估，至 2020 年全球服飾產業規模將達 1 兆 5355 億美元，年複合成長率為 4.27%。其中亞洲為全球服飾需求最高之區域，預計於 2020 年市場規模將達 6780 億美元，年複合成長率達 5.79%。



綦秉信指出，隨著工業縫紉機廠商需求持續增加，縫紉機產業 2019 年仍持續看好，雖有中美貿易戰干擾，但強信對於今年營運仍持審慎樂觀，預估營收將可維持兩位數成長。



法人估，強信去年每股盈餘約 4.5-5 元，今年每股盈餘上看 5.5 元，續創新高。

